Setién: "Mi interés ha sido, es y seguirá siendo estar en Las Palmas"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado este sábado que no va a esperar "a que finalice la temporada" para decidir si seguirá o no en el conjunto canario, y ha aclarado que su prioridad es "continuar", además de confirmar que Aythami Artiles no irá convocado para el partido de este domingo ante Osasuna en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas) por una situación "de indisciplina".

"No voy a esperar a que finalice la temporada para arreglar mi situación. Mi interés ha sido, es y seguirá siendo sigue siendo estar en la UD Las Palmas. Nadie tiene mi autorización para negociar en mi nombre. No interpreto que las negociaciones se hayan roto, solamente que se están alargando", declaró en rueda de prensa sobre las conversaciones sobre un posible nuevo contrato.

En este sentido, el técnico cántabro se mostró molesto con las informaciones que están apareciendo en las últimas semanas sobre su futuro. "Las sensaciones que tengo son que muchas de las cosas que se han escrito no son ciertas. Me gustaría que hubiese un poco de rigor a la hora de escribir. No voy a mentir nunca", subrayó.

Por otra parte, el preparador del conjunto amarillo ha desvelado que Aythami Artiles no irá convocado para el partido ante Osasuna "por una situación que se ha producido con el jugador", un acto de "indisciplina" que le impedirá jugar ante los navarros.

Por último, valoró el "importantísimo" duelo de este domingo. "El equipo necesita ganar para recuperar la autoestima y para acabar con la racha negativa. Osasuna es un equipo que va a apretar arriba para quitarnos el balón", concluyó.