Pepe Mel: "Sin el trabajo de Gaizka Garitano es muy difícil que hubiéramos ganado estos puntos"

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado que sin el trabajo realizado por el ex técnico deportivista Gaizka Garitano conseguir los puntos sumados en las dos últimas jornada hubiese sido "muy difícil".

"Cuatro de seis puntos esta bien. Pero creo que es justo de decirlo porque a mi también me han cesado, yo lo que he hecho es quitarle una venda negra que los jugadores tenían en la cabeza y que no les dejaba ver pero sin el trabajo de Gaizka Garitano es muy difícil que nosotros hubiéramos ganado estos puntos", afirmó.

"Así que ahora me acuerdo del compañero porque ahora estará en casa y él ha tenido opciones de ganar mucho partidos. Así que hay que seguir en esta línea, siendo colectivos, trabajarnos cada minuto y cada balón, y aprovechar las cualidades de los futbolistas que tenemos", explicó.

Además, comentó que durante el partido tuvieron "dos caras diferentes". El nuevo preparador blanquiazul afirmó que les preocupaba ser "un bloque defensivo" y evitar así que el rival tuviera "demasiadas opciones".

"Nosotros hemos tenido dos caras diferentes. Nos preocupaba mucho ser un bloque defensivo como fuimos contra el Atlético de Madrid, que el rival no tuviera demasiadas opciones y estar compactos y no dejar espacios para que Moi Gómez o Víctor, cuando ha salido, gente que juega bien entre líneas, como Carmona, que no pudieran jugar con libertad y que no hiciera correr a Burgui. Eso lo hemos conseguido a veces, otras veces no tanto, pero hemos estado serios. Hemos jugado como un colectivo que también es importante cuando un equipo esta en una situación delicada", declaró.

"En ataque en la primera parte nos ha faltado un poco de profundidad, demasiados desmarques de apoyos y pocos de ruptura, pero eso ya lo trabajaremos aunque estemos teniendo poco tiempo, pero en líneas generales el equipo quiere la pelota, les he insistido mucho en eso, gente como Pedro, Celso, Emre Çolak o Carles Gil tiene que tener la pelota si no, no explotamos sus cualidades principales. Así que contento por todo eso", apuntó.

Sobre la acumulación de partidos que tienen sus jugadores aseguró que puede que el miércoles les pase "la factura mayor" por que en poco más de una semana sus jugadores habrá disputado tres partidos. Además, aseguró que ahora si se podría hablar del 'gol-average' después de haber conseguido una victoria contra un rival directo.

"La factura mayor nos la va a pasar el miércoles seguro, porque al desgaste físico tiene que sumarle el mental que yo les estoy exigiendo, la intensidad que yo les estoy exigiendo y la situación que hace que las piernas no estén tan fresca como deberían estar. Por eso el deportivisimo tiene que estar orgulloso de estos futbolistas", explicó.

"Ahora sí podemos hablar del 'average', el otro día tu compañera me habla del 'gol-average' antes de empezar el partido y no podemos empezar por el tejado. Ahora si puedes hablar del 'average' antes no, porque lo que importan son los puntos. Tenemos problemas con el Leganés, los hemos solucionado con el Sporting, vendrá dentro de nada el Granada... pero lo que importa es el partido, los puntos, las sensaciones", comentó.