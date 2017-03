Wenger: "Nuestro honor está en juego ante el Bayern"

El entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, ha asegurado que el "honor" del equipo está "en juego" este martes en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich (20.45 horas), sobre todo tras el 5-1 de la ida en el Allianz Arena, y ha afirmado que lo mejor sería adelantarse "pronto".

"Nuestro honor está en juego en este partido. Quiero ver a un equipo que luche los 90 minutos", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro. "No tenemos otra opción: debemos atacar e intentar marcar goles. Lo mejor sería marcar pronto, en los primeros minutos", continuó.

El técnico francés recordó la dificultad de las rondas finales para los 'gunners' en los últimos cursos. "En los últimos cuatro o cinco años siempre hemos jugado contra el Barcelona o el Bayern de Múnich. Hemos jugado cuatro veces contra el Bayern de Múnich, que es el mejor o el segundo mejor equipo de Europa. Siempre es un partido difícil. Si nos fijamos en los últimos años, también lo hemos hecho muy bien desde marzo hasta mayo", expresó.

En otro orden de cosas, Wenger señaló que yo tiene "absolutamente nada" en contra del chileno Alexis Sánchez, en una semana en la que se han disparado los rumores sobre la marcha del delantero a final de temporada por desencuentros con el preparador galo. "Expliqué después del partido en Liverpool que decidí apostar por una opción más directa en el juego -sobre su suplencia-. Eso fue lo que pasó. Esa fue la única razón de mi decisión", dijo, asegurando que el atacante es un jugador "comprometido".

"Es completamente falso. Pero entiendo que tienen que llenar periódicos y respetamos eso. Cuando no ganas partidos, aparecen historias que no son reales y tenemos que aceptarlo", afirmó antes de afirmar que su relación con Alexis es "honesta y normal". "Tiene 15 meses de contrato, por lo que la decisión de estar aquí o no dependerá completamente de Arsenal y de nadie más", expuso.

"No nos proyectemos demasiado lejos. La felicidad a corto plazo es más fácil de conseguir que la felicidad a largo plazo, así que vamos a centrarnos en el corto plazo", apuntó sobre la continuidad o no del exbarcelonista.

Por otra parte, se mostró molesto cuando uno de los periodistas le cuestionó sobre si deben ser los futbolistas los que deben decidir el técnico del equipo. "No creo que los jugadores sean los que tengan que elegir a un entrenador (...) Los dirigentes lo eligen", indicó.

"Si te pregunto, '¿están todos en tu empresa a tu favor?', seguro que encuentro a alguien en Sky que no esté contento contigo y al que le gustaría estar en tu lugar. Son tus jefes quienes deciden si estás aquí o no. Puedo entender ser criticado después de estos resultados, pero no es elección de los jugadores", añadió.

El francés explicó también que aún no ha decidido qué hará la próxima temporada. "Todavía no he tomado una decisión. Voy a esperar un poco y ver cómo termina la temporada. Llevo aquí 20 años y creo que he construido el club. Es importante para mí que tener éxito y por eso me he dado un poco de tiempo", subrayó.

Por su parte, el defensa Per Mertesacker deseó que el equipo pueda dar una buena imagen que faltó en el partido de ida en Alemania. "En muchas ocasiones se vio que no estábamos para nada preparados para el partido, y eso es lo que quiero ver mañana: estamos dispuestos a pelear, a aceptar el desafío. Tenemos que darle la vuelta", explicó.

"Creo que depende de nosotros mostrar una cara diferente, lo vamos a exigir. Es el momento de dar el primer paso para hacer que nuestros aficionados se sientan orgullosos de nosotros de nuevo. Eso es algo en lo que realmente necesitamos incidir", concluyó el alemán.