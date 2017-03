Diego López: "Ojalá no haga falta esperar al 30 de junio para saber si sigo o no"

El portero del RCD Espanyol Diego López ha señalado este martes que confía en no tener que esperar hasta el final de temporada para saber si sigue o no en las filas blanquiazules la próxima campaña, con lo que espera que el club 'perico' y el AC Milan, que tiene sus derechos, se pongan de acuerdo "en breve" y pueda seguir en el club catalán.

"El club todavía no ha hablado directamente conmigo pero estamos en marzo, en breve supongo que se hará y que todo llegará a buen puerto. Me gustaría tener mi futuro resuelto, saber si seguiré o no, pero el fútbol da mil vueltas y hay circunstancias que cambian de un día para otro. Ojalá que no haga falta esperar al 30 de junio para saber si sigo o no, pero no lo puedo saber", manifestó en rueda de prensa.

Diego López negó haber ido a Milán para resolver su futuro. "Estuve en Milán pero por temas personales, no tengo ninguna novedad. Son los clubes y mi agentes los que tendrán que solucionar este problema. He sido optimista desde el comienzo, siempre he dicho que ojalá pueda continuar, yo creía en mis posibilidades cuando decidí venir aquí y no sabía si jugaría y la temporada me ha dado la razón", se sinceró.

Así, espera que el Espanyol apueste firme por retenerle tras la cesión. "Ojalá el club considere oportuno luchar por mi fichaje y se pueda llegar a un acuerdo. A día de hoy no conozco otra opción, quiero ser honesto y el Espanyol en su día apostó por mí para que estuviera aquí, y para mí es importante y se debe valorar si llega a haber otro equipos interesados, que no tengo noticia", concluyó.

Por otro lado, en cuanto a la situación del equipo, aseguró que tienen ambición aunque su objetivo no es el de estar en Europa el próximo año. "Ambición sí tenemos, lo que pasa es que hemos pasado de estar luchando al inicio contra los equipos de abajo a hacerlo ante otros de enorme entidad. Hemos mejorado mucho pero nos queda dar pasos para competir ante equipos como Atlético, Villarreal o Real Sociedad", argumentó.

"Nunca hemos tenido Europa como objetivo, era cosa más de fuera que del vestuario. Nuestro objetivo era luchar a muerte cada partido y así hemos sumado los puntos que tenemos. Estamos en una situación buena y podemos luchar por Europa o encadenar una serie de partidos malos y volver abajo", manifestó.

En este sentido, reconoció que los partidos contra Las Palmas y Eibar serán vitales para ver si pueden seguir mirando hacia arriba o no. "Son dos partidos vitales para estar más arriba y llegar al esprint final con la valoración que den los puntos, que es lo más importante", comentó.