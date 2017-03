El ex ministro egipcio de Antigüedades: "Messi es un inculto y un mentecato"

El futbolista argentino voló a Egipto el pasado 21 de febrero de 2017 para acudir a un acto promocional contra la hepatitis C.

Además, el jugador culé aprovechó su breve estancia en El Cairo para contemplar las impresionantes pirámides de Giza.

Días después, el ex ministro de Antigüedades egipcio, Zahi Hawass, critica la actitud del propio Messi durante dicho tour turístico.

"Siento decirlo, pero es un mentecato", declaró este domingo el político durante una llamada al programa de una cadena privada egipcia.

Hawass fue el encargado de acompañar a la estrella blaugrana durante la visita a las pirámides.

Tras esta polémica declaración, el ex ministro de Antigüedades explica el porqué de su ataque:

"Lo dije porque cuando estaba hablando con él, su cara era como una piedra. No mostró el mínimo interés en lo que le estaba contando".

Sin embargo, según relata el exministro a El Mundo, parece que Messi no prestó la atención que él requería:

"No creo que tuviera interés alguno. No vi en su cara ningún interés por lo que le estaba diciendo. Ni siquiera cuando le hablé de las puertas secretas, de los monarcas que ordenaron construir las Pirámides o del reinado de Tutankamón. No pude ver ninguna reacción en su cara".

"Fue muy educado pero quizás solo le interesa el fútbol".