Emery: "Ahora hay que reforzar más el respeto al Barça"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Unai Emery, ha asegurado este martes que la confianza en su equipo es la misma que antes de lograr en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 4-0 que ahora les deja como favoritos en el cruce contra el FC Barcelona, al que no obstante cree que deben tener el "mismo respeto" e incluso reforzarlo para confirmar el pase a los cuartos de final.

"En fútbol, si algo he aprendido es que el respeto debe estar constantemente. La confianza en nosotros sigue intacta, independientemente del resultado de la ida. Ahora hay que reforzar más el respeto, que sigue siendo el mismo que antes de empezar para mí. En 90 minutos pueden pasar muchas cosas", manifestó en rueda de prensa.

Cree que ganar les daría un impulso anímico, pero para ello deben confirmar el pase a cuartos y para ello les basta con administrar la ventaja de la ida. "El pasado puede ser muy bonito pero solo vale el presente, que te hará construir el futuro. Tenemos una oportunidad de seguir creciendo y respondiendo", aseguró.

De ahí que Emery recalcara el hecho de respetar al rival. "Sabemos que el Barça es un gran equipo y debemos estar preparados desde el respeto, la confianza y desde la oportunidad de hacer un gran partido en un gran escenario contra un buen equipo. Es una eliminatoria que a los dos equipos nos puede dar la oportunidad de dar un paso más", reiteró.

"La confianza que tengo con mi equipo es la misma que antes del primer partido en París. El respeto que mantengo por el Barcelona, antes de París, es el mismo que tengo hoy. Nuestra idea es jugar con personalidad contra un gran equipo y pensando en la continuación de lo que hicimos allí sin pensar en el resultado", aseveró al respecto.

Para el técnico, este partido es "importante" y por ello ha traído a todo el grupo, si bien anunció que Thiago Motta no está disponible. "Es un buen momento para estar todos juntos tanto para los jugadores que jugarán como para los que no. Los que no están preparados son Guedes ni Motta, el resto hará el entrenamiento y miraremos cómo progresan los que son duda", señaló respecto a Di María y Rabiot.

"Haremos el entrenamiento y si Di María lo completa bien decidiremos si está preparado, y haremos la convocatoria de los 18 y después ya el once inicial. Para mí, estar al cien por cien significa estar concentrado en el partido. Todos quieren jugar, es una gran ventaja", reconoció el técnico del PSG.

En cuanto al 3-4-3 que pueda usar el Barça, comentó que el rival tiene "muchas alternativas" con los mismos jugadores en el terreno de juego. "En la ida ya cambiaron de posición. Luego está lo que son capaces de hacer individualmente. Tenemos que estar preparados, bien posicionados, y a la vez individualmente trabajar mucho los duelos. Y queremos proponer también", avisó.

Preguntado por uno de sus jugadores estrella, el delantero uruguayo Edinson Cavani, aseguró estar contento con él pero no quiere conformismos. "En cada partido necesitamos todos dar un paso más, la oportunidad mañana es para todos. Estamos muy contentos con Cavani, pero mañana tenemos que seguir estando contentos con Cavani", apuntó.

Respecto al partido de ida, regresará seguro a la defensa el brasileño Thiago Silva. "Es nuestro capitán, ha vivido muchas experiencias a nivel futbolístico muy importantes y mañana tiene otra. Estoy muy contento con él, en París están muy contentos con él, mañana tenemos esa oportunidad de dar un paso importante y lo considera así. Está muy implicado y a nivel de grupo es importante para nosotros", manifestó.