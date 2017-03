Illarramendi: "No somos favoritos para el derbi"

El jugador de la Real Sociedad Asier Illarramendi afirmó este martes que no son "favoritos" para el derbi vasco que jugarán frente al Athletic Club el próximo domingo en el Estadio de Anoeta (12.00 horas), en el que, dijo, aunque están en juego "los tres puntos de siempre", "es un partido diferente".

"Yo creo que en los derbis no hay ningún favorito. Son partidos que además últimamente están igualados, hay mucha tensión. Nosotros jugamos en casa y ahí hemos ganado los dos últimos partidos. Con la ayuda de la gente iremos a ganar, pero favoritos no somos", afirmó en sala de prensa.

"En juego están los tres puntos de siempre, pero sí que es un partido diferente. Todos lo vivimos de una manera diferente, nos gusta jugar este tipo de partidos y trataremos de ganar y que se queden los tres puntos en casa", añadió sobre el choque contra el conjunto bilbaíno.

Además, el excentrocampista del Real Madrid confesó que últimamente no dominan tanto el juego los partidos, pero señaló que lo importante es "estar arriba" peleando por los puestos de Liga de Campeones. "Ultimamente no dominamos tanto. Los equipos vienen a presionarnos arriba y no nos dejan tener el control y el balón", explicó.

"Aún así, el equipo está bien, y defensivamente también. No es fácil ganar todos los partidos teniendo el control. Quizás no estamos teniendo tanto el balón como antes, pero al final el objetivo es sacar muchos puntos y estar arriba", manifestó Illarramendi.

Finalmente, no se pronunció sobre si cree que está haciendo un buen año a nivel personal o no, pero afirmó que está "disfrutando en el campo" y le están "saliendo bien las cosas". "Algunos dirán que sí y otros que no. Al final la gente tiene distintas opiniones. Yo estoy disfrutando en el campo y me están saliendo bien las cosas, como al equipo. Si el equipo ayuda, todos salimos reforzados. Yo estoy a gusto, disfrutando cada fin de semana y cada entrenamiento", concluyó.