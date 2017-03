Xavi Hernández, sobre suceder a Luis Enrique: "No, todavía pienso como jugador"

El exjugador blaugrana Xavi Hernández ha señalado sobre suceder a Luis Enrique Martínez como entrenador del FC Barcelona la próxima temporada que todavía piensa como jugador y no como entrenador, además de no tener la licencia, por lo que entrenar a su exequipo sigue siendo un "sueño" que espera convertir en realidad en breve.

"No, no, todavía no he aprobado los exámenes. Todavía pienso como un jugador de fútbol en lugar de como un entrenador. La próxima temporada será la última como jugador. Luego ya veremos", señaló en declaraciones a 'Le Parisien' recogidas por Europa Press sobre suceder a Luis Enrique.

Para Xavi ser entrenador todavía sigue siendo "un sueño". "Es un sueño y se está convirtiendo en un proyecto. Estoy intentando prepararme para esto, todavía tengo que pasar el examen en Madrid. Hay muchas cosas nuevas que aprender antes de hacer frente a un vestuario de 25 jugadores, con el cuerpo técnico y personal médico", manifestó.

En este sentido, reconoció que las carreras de Luis Enrique, Pep Guardiola o Zinedine Zidane son un ejemplo a seguir para él. "Zidane, al igual que Guardiola o Luis Enrique, todos son exjugadores que se convirtieron en entrenadores de éxito. Pueden transmitir su experiencia. Tienen el carácter, la pasión necesaria", comentó.

Por otro lado, en cuanto al partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, cree que el Barça puede remontar el 4-0 adverso de la ida ante el PSG. "Ellos fueron superiores en todo en la ida y será difícil, pero el Barcelona es mejor y la remontada es posible. Están preparados, tanto física como tácticamente", reconoció.