Sergi Roberto: "Me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea"

El jugador del FC Barcelona Sergi Roberto explicó este miércoles que se tiró "con todo" sin saber "si estaba en línea" para anotar el 6-1 que dio un pase épico a cuartos de final al equipo azulgrana gracias a los tres goles que anotaron en los últimos minutos.

"Yo me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea. Me he tirado al suelo y he visto que el portero no la había cogido", explicó el barcelonista en declaraciones a Bein Sports momentos después de anotar el gol que desató la locura en el Camp Nou.

El centrocampista afirmó que el Barça "está hecho para esto". "En París estábamos muy jodidos. Sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía y con la ayuda de la afición lo hemos sacado adelante. Es increíble. Este equipo está hecho para esto, hemos luchado hasta el final", manifestó. "Era muy complicado porque teníamos que meter tres, pero todo el equipo ha hecho un trabajo muy bueno y estamos muy contentos", añadió.

Finalmente tuvo un recuerdo especial para la afición azulgrana, a la que dedicó la victoria. "Dicen que la afición es un jugador más. Hoy han sido diez más. Notábamos que ellos estaban con nosotros, así que esto es para ellos. Ahora, a celebrarlo un poco y después, a pensar en el partido de Liga", concluyó.