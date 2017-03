Setién: "Lo he dicho y repetido, me quiero quedar en el club"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha asegurado este jueves que su intención es quedarse en el club pero que se va a tomar unos días de "reflexión" antes de aceptar o no una oferta de renovación que tiene aspectos positivos y negativos a su parecer, y por otro lado ha recelado de un RCD Espanyol que les pondrá las cosas complicadas en Cornellà este viernes.

"Mi relación con el presidente es bastante buena. Lo he dicho y lo he repetido, me quiero quedar en el club. Voy a tomarme unos días para reflexionar sobre la propuesta de renovación que me ha hecho el club", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido reiteró que todavía no tiene decidido dónde estará el año que viene. "Sobre mi futuro voy a tomarme unos días para reflexionar sobre la propuesta de renovación del club y ya les daré una contestación. Hay cosas que el club me ha propuesto que me agradan y otras que no", reconoció.

"Yo no he hecho público nada. Cuando esto termine hablaré y contaré a toda la afición lo que ha pasado, que no tengan dudas", argumentó al respecto.

De todos modos, decida lo que decida, ya avanzó que al club le estará "siempre agradecido" por haberle dado la oportunidad de dirigir a un equipo en Primera División. "Lo que me preocupa ahora es terminar bien la temporada y que todo este no afecte al equipo y a mi manera de trabajar", comentó.

Por otro lado, en cuanto al partido de este viernes frente al Espanyol, destacó del rival que es un equipo que trabaja bien el aspecto defensivo. "Están realizando una gran temporada. Espero un partido muy parecido al que jugamos aquí en la primera vuelta", argumentó.

"Vamos con confianza, estamos en un buen momento y vamos a ver si somos capaces de mantenerlo en un campo complicado", comentó el técnico del equipo canario.

Además, cree que el equipo blanquiazul saca rendimiento a su táctica. "Le ha sacado un gran rendimiento a una manera de jugar. Sabemos que será un partido muy complicado. Ellos cuentan con jugadores intensos y agresivos, y en eso superan a los nuestros", señaló.