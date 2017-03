Garitano: "El Sevilla está con los mejores y va a pelear LaLiga hasta el final"

El entrenador del CD Leganés, Asier Garitano, ha asegurado que el Sevilla, rival de los pepineros este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán (16.15 horas), va a "pelear" por el título de LaLiga Santander "hasta el final" gracias a su "mentalidad" ganadora, por lo que si quieren tener opciones deben hacer un partido "increíble".

"El Sevilla está con los mejores y va a pelear LaLiga hasta el final. Tiene esa mentalidad que está instaurada allí, de ganar y estar con los mejores. Están acostumbrados a llegar a finales y ganarlas; eso no se puede cambiar de un día para otro, y menos tal y como están este año. Seguro que van a llevar todo hasta el final", declaró en la rueda de prensa previa.

En este sentido, recordó que los sevillistas está peleando también por "pasar la eliminatoria de 'Champions'", y que por ello espera rotaciones en los de Jorge Sampaoli. "Han ido cambiando jugadores en cada uno de los partidos y eso les ha llevado a estar entre los mejores. Lo importante es que vayamos convencidos de que podemos hacer un buen partido y que podemos sacarlo adelante. Es un equipo que suele cambiar el dibujo del campo", indicó.

Así, el preparador vasco pidió a sus hombres hacer un partido "increíble", pero sabiendo que son capaces de ganar en el feudo nervionense. "Estoy convencido de que podemos plantarle cara al Sevilla y a cualquiera si hacemos las cosas bien y estamos convencidos de que podemos hacer un buen partido, no tengo dudas", subrayó. "Hemos trabajado en el convencimiento de que podemos y debemos jugar un gran partido en Sevilla. Tienes que hacer todo muy bien para tener opciones y vamos a buscarlas", añadió.

Además, el técnico pepinero reiteró que el Sevilla es "de los mejores, o el mejor con el Athletic", como local. "Es un equipo muy, muy fuerte. Intentaremos llevar el partido a donde nosotros nos podamos sentir más cómodos, donde podamos hacer daño. Nos quedan 12 jornadas para conseguir el objetivo y cada partido es fundamental para nosotros", indicó sobre el sueño de la permanencia.

Por otra parte, alabó el trabajo tanto de Jorge Sampaoli como el de Juanma Lillo, al que conoce "de hace muchos años". "Están haciendo un trabajo muy bueno. Llevan tiempo, primero en la selección chilena y ahora en el Sevilla. No era nada sencillo mejorar todo lo que había hecho Unai -Emery- en Sevilla y parece que van en camino. Tienen opciones de poder ganar LaLiga y de pelear la 'Champions'. Es un equipo ganador, de mentalidad ganadora; los anteriores entrenadores han conseguido ganar finales y eso está instaurado", manifestó.

"NO HAY ROTACIONES NI GAITAS, LOS MEJORES JUEGAN" Garitano también explicó que el planteamiento para el duelo "dependerá del rival". "La idea de juego tanto en Barcelona como en Valencia fue la misma, con diferente resultado. En Barcelona decidimos defender bajos para luego salir, y salimos, y en Valencia defendimos bajos y no nos dieron opciones de salir. En Sevilla decidiremos", apuntó.

En otro orden de cosas, explicó que David Timor y Koné no estarán ni ante los sevillistas ni ante el Málaga y que podrán "echar una mano en abril", y que salvo esos dos jugadores y Omar Ramos y Diego Rico -sancionado- el resto está "en condiciones" para jugar. Sin embargo, ya adelantó que no rotará. "No hay rotaciones ni 'gaitas'. Los mejores juegan y ya está, no hay más", dijo de manera contundente.

Por último, Garitano aseguró que tiene "olvidado" lo ocurrido en el Camp Nou, cuando un penalti en el último minuto les impidió puntuar (2-1), y confesó que no le consuela lo ocurrido con los barcelonistas el miércoles ante el París Saint-Germain (6-1). "Lo que pasó en Barcelona no tiene nada que ver con el Leganés, es otra historia. Nos tenemos que centrar en nosotros y saber que tenemos capacidad para jugar buenos partidos en esos escenarios, pero que nos hace falta ser mucho mejores para sacar resultados", expresó.

"Jugamos un buen partido en Barcelona, no nos dio para poder puntuar; necesitaremos jugar un partido muchísimo más completo en Sevilla para tener opciones", apuntó. "Lo tengo olvidado, sólo me acuerdo de que 'palmamos'", concluyó.