Simeone: "Nos encontramos siempre con situaciones complejas que nos hacen reinventarnos"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó que vuelva a contar con bajas en sus filas que provocan "situaciones complejas" ya habituales esta campaña y que les obligarán de nuevo a reinventarse ante un Granada "absolutamente diferente cuando juega en casa".

"Nos encontramos en esta temporada siempre con situaciones complejas que nos hacen seguir reinventándonos y buscando las mejores alternativas para una temporada que está complicada y que siempre aparecen episodios que nos impiden competir con los futbolistas que tenemos", subrayó Simeone en rueda de prensa tras confirmar las bajas de Gameiro, Torres y Gabi.

Preguntado sobre la posibilidad todavía de pelear por la tercera plaza, el 'Cholo' reiteró una vez más que "no sería oportuno pensar más allá de Granada". "Esa siempre fue nuestra fortaleza. Quedan muchos puntos por jugar, el margen de error es más complejo, pero será faltando cinco jornadas cuando se va a decidir", remarcó.

En este sentido, reconoció que la Real Sociedad está "apretando muy bien", que el Villarreal "juega como siempre buen fútbol" y que el Sevilla "juega para salir campeón". "Siempre estamos mirando a los que tenemos más cerca que de los que están peleando por el título", sentenció.

De cara al Granada, el argentino aseguró que "siempre la segunda vuelta es totalmente diferente a la primera, más en casa de gente que lucha por salir de la zona de peligro". "Hemos visto que el Granada es absolutamente diferente cuando juega en casa. Allí es fuerte, intenso, juega a un ritmo elevado y le ha complicado la ida a muchos equipos, así que tendremos que llevar el partido donde nos haga sentir más cómodos", advirtió.

"Alcaraz sobre todo le ha dado su carácter, el trabajo posicional en la faceta defensiva y la velocidad de los que pueda sumar ofensivamente", añadió Simeone, que pidió estar "preparados para interpretar el inicio del partido".

Uno de los 'problemas' que deberá afrontar el entrenador rojiblanco será elegir sus centrales, la decisión "más compleja" que afronta "porque es el lugar donde hay más competencia con distintas características para cada uno y que además pueden jugar juntos entre ellos". "Siempre uno es injusto con el que queda fuera porque entrenan y compiten bien. Todos los partidos nos son iguales y miramos si alguna característica de alguno podemos usar mejor", puntualizó.

Preguntado por Saúl, Simeone recordó que desde su llegada uno de sus objetivos era conseguir la "potenciación de los futbolistas de casa". "Me he cansado de decir que tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores medios del mundo. Puede jugar en cualquier lugar, es muy completo, y solo con su capacidad de mejorar podrá estar en ese lugar. El tiempo y la continuidad lo pondrán en el lugar que ojalá siempre le he dicho tiene", afirmó.

"No me sorprende para nada, le conozco muchísimo y le quiero mucho como persona y como futbolista", aseveró sobre el retorno al mejor nivel de Radamel Falcao. "Ha pasado momentos complejos, pero con su rebeldía y una fuerza interior enorme ha conseguido vivir este momento de ahora, su presente es extraordinario. Todo lo que les pase a los que nos han dado la vida en estos momentos me hace feliz", añadió del 'Tigre'.

Finalmente, eludió referirse al arbitraje del pasado FC Barcelona-PSG porque no trabaja "en colegios arbitrales para interpretar situaciones" y ya existe "gente preparada y capacitada para entender que está bien y que mal", añadiendo que desconoce en qué afectará a los azulgrana su histórica remontada. "En Liga estamos muy lejos", zanjó.