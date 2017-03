Valverde: "El que logre parecerse más a sí mismo y jugar con el corazón tiene bastante ganado en el derbi"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha asegurado que, en el derbi vasco que les enfrentará este domingo a la Real Sociedad en Anoeta (12.00 horas), el equipo que logre "parecerse más a sí mismo" y controlar "el corazón" tiene "bastante ganado", y se ha mostrado confiado con poder dar la vuelta a la mala racha lejos de San Mamés.

"La Real intentará parecerse a la Real y el Athletic, al Athletic. El que logre parecerse más a sí mismo y dominar varias cuestiones, porque hay que jugar con el corazón, tiene bastante ganado", declaró en la rueda de prensa previa. "Es el derbi, nos jugamos los dos mucho; ellos están haciendo una gran temporada, estos tres puntos valen muchísimo", continuó.

"Estos partidos nos motivan mucho. Yo sé que la Real está por encima, haciendo muy buen juego, parece que es más favorita que nosotros... Cuando hemos ido a campos difíciles hemos respondido pero no nos han acompañado la suerte y el acierto; siempre estamos cerca. Los últimos años casi siempre que hemos jugado con la Real casi siempre íbamos por delante y parecía que éramos más favoritos, y, por una paradoja, nunca hemos conseguido ganar", añadió.

Además, el técnico rojiblanco afirmó que el duelo será "importante" por "el momento" y por "el rival", y más teniendo en cuenta que después afrontarían en San Mamés el partido ante el Real Madrid y, tras ello, el parón de selecciones. "Después del partido quedarían 11 jornadas, y dependiendo del marcador nos permitiría acercarnos bastante si ganamos y si no lo hiciéramos nos alejaría a diez puntos, que sería importante", aseguró.

"Vienen seis o siete partidos en abril y llegar a este parón en una buena posición es fundamental. Tenemos dos partidos de altísimo nivel. En esos dos partidos tenemos dos pruebas de fuego muy importantes", prosiguió.

Sobre los de Eusebio Sacristán, reconoció que están haciendo "una gran temporada". "Están quintos, cerca de 'Champions' en esas posiciones en las que me extrañaba que no estuvieran el año pasado. Siempre les hemos considerado un rival directo para estar en los puestos de arriba. Tienen mucha confianza en el juego que despliegan; están confiados en lo que hacen, están siendo muy resolutivos, quizás más fuera de casa, y en casa les está penalizando más perder puntos", analizó.

"Este año tienen un plan más claro que el año anterior, un estilo; a través de él y del entrenador se lo han creído y van creciendo con él. El año anterior no tenían eso tan claro, empezaron mal la temporada, se metieron en una situación complicada y cuando eso pasa no te permite asentar nada. Han ido confiando en la propuesta del entrenador y se están dando los resultados", añadió.

Valverde también explicó que los donostiarras intentan "construir el juego desde atrás", mientras que los bilbaínos trabajan "con una presión adelantada". "Somos un equipo que tiene mucho la pelota. Nos gusta controlar el juego y tener la sensación de que hacemos peligro", dijo, antes de manifestarse convencido de que jugará el mexicano Carlos Vela, que arrastraba molestias en la rodilla. "Es un jugador importante para ellos, pienso que jugará. Puede marcar la diferencia y, de hecho, nosotros le hemos sufrido mucho", rememoró.

"FUERA DE CASA NOS ESTA PENALIZANDO UN POCO NUESTRA FALTA DE ACIERTO" El técnico de los 'leones' también restó importancia al hecho de que no ganan fuera desde la quinta jornada ante el Granada. "A veces pienso que sería mejor quitarnos seis o siete puntos en casa y ponérnoslos fuera para estar más equilibrados. No estamos consiguiendo buenos resultados fuera de casa, nos está penalizando un poco nuestra falta de acierto. Pero eso no sirve para saber lo que va a pasar de aquí en adelante", expresó.

"Intentaremos seguir en la misma línea en la que jugamos el último partido en Sevilla e intentaremos ganar otra vez con la misma idea, las mismas ganas, y esperando que acertemos y que el rival no acierte. Si repetimos muchos partidos como el último en casa no creo que se nos escapen muchos puntos. En los últimos años, hemos sido un equipo regular para conseguir puntos fuera de casa", continuó.

En este sentido, recalcó que el equipo "siempre da la cara, con más o menos acierto", dependiendo "de cómo juegue el rival". "Nos cuesta jugar con equipos que se encierran atrás, pero le pasa a todo el mundo. Hemos hecho buenos partidos fuera de casa en campos complicados, el equipo se supera en esos partidos. La actitud del equipo es siempre parecida", subrayó.

Por otra parte, explicó que Aritz Aduriz y Oscar de Marcos estarán disponibles y que Kepa Arrizabalaga aún no tiene el alta, pero que de momento sólo tiene la baja de Sabin Merino. Sobre el portero, afirmó que deben esperar a ver si tiene "seguridad en el golpeo". "Debemos tener la seguridad absoluta de que no va a pasar nada", indicó.

Mientras, sobre el delantero, Valverde se mostró optimista. "Que intimide está bien, pero si mete algún gol, mejor. Es un jugador importante, es nuestro goleador, y esrwamos que juegue, que intimide, y que si marca goles, mejor", apuntó sobre Aduriz.

Por último, señaló que no tiene decidido su futuro ni si renovará con el club vasco; su nombre suena en la terna de posibles entrenadores del FC Barcelona para la próxima temporada tras la marcha de Luis Enrique. "No hemos empezado a hablar de este tema, lo tenemos parado", dijo. "Cuando tenga que ocurrir algo, si es que ocurre, ya os enteraréis", concluyó.