Van Nistelrooy muestra su apoyo a la campaña 'Fútbol total, acceso total'

El exfutbolista holandés Ruud Van Nistelrooy, en su papel de embajador de la UEFA de la Liga de Campeones, ha mostrado su apoyo al Centro para Acceso al Fútbol en Europa (CAFE) y a la campaña anual 'Fútbol total, acceso total'.

"Una discapacidad no significa que una persona no pueda actuar igual que una persona no discapacitada. Creo que no importa si estás discapacitado o no. Tengo una sobrina con una discapacidad grave y es una inspiración para mí también. Lo que ella es capaz de hacer con su vida y la fuerza mental que muestra es fantástica. Es una inspiración para conseguir todo en tu vida", expresa Van Nistelrooy en una entrevista concedida a la web de la UEFA.

En este sentido, el exjugador del Manchester United o Real Madrid, entre otros, cree que aquellas personas discapacitadas no deben renunciar a trabajar en el mundo del fútbol. "Cuando tengan un fuerte sentimiento de motivación para convertirse en un gran líder o un entrenador, en los deportes también, en los deportes discapacitados, deben luchar y perseguir sus sueños y sus instintos. Hay tantos grandes ejemplos de personas y estoy deseando ver más", advierte.

El holandés recuerda que en Old Trafford "había una zona para discapacitados detrás de la portería con un acceso fantástico" y que después de los partidos con los 'red devils' en los que pasaban a "firmar autógrafos y fotos". "Realmente lo disfruté, siempre fue genial ver que las personas discapacitadas eran capaces de ir a los partidos para los encuentros", sentencia.