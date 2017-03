Xabi Alonso: "Tengo muchas ideas, pero no he tomado ninguna decisión sobre mi futuro"

BERLIN (ALEMANIA), 10 (DPA/EP) El centrocampista español del Bayern Múnich Xabi Alonso espera poner fin a su carrera profesional ganando "todo" esta campaña y aseguró que tiene "muchas ideas" para cuando ya no sea futbolista, pero que aún no ha decidido nada al respecto.

"Quería terminar al máximo nivel. No hay nada más alto que el Bayern Múnich, un equipo en el que todavía tenemos la posibilidad de ganar todos los títulos. Voy a intentar ganarlo todo en esta temporada", señaló Alonso en rueda de prensa, donde compareció junto al entrenador del equipo, Carlo Ancelotti.

El tolosarra insistió en que pensó "mucho" su retirada y que "es mejor dejarlo un poco antes que demasiado tarde". "Ahora me siento bien, tengo el apoyo del entrenador y del club. Creo que es el momento adecuado. Todavía puedo ganar mucho esta temporada y después toca una nueva vida", agregó entre risas.

Además, aseguró que no ha decidido "nada" sobre su futuro más cercano. "Estoy centrado en esta temporada. Me quedaré un poco más aquí en Múnich y después me iré con mi familia a España. Tocan unas buenas vacaciones. Tengo muchas ideas, pero no he tomado ninguna decisión sobre mi futuro", destacó, mientras que Ancelotti le sugería que optase por los banquillos porque cree que cuenta con todos los requisitos necesarios para ello.

"Carlo Ancelotti ha sido alguien muy importante en mi carrera", añadió por su parte el centrocampista vasco sobre el de Reggiolo y dio las gracias a todos sus otros clubes. "Para mí cada uno es muy especial. Estoy muy contento y orgulloso de haber jugado en ellos", admitió, aunque apuntó que su paso por Inglaterra fue "espectacular" y fue cuando se convirtió "en un adulto y en un profesional".

Preguntado por el título que más ilusión le había hecho, Alonso no dudó en el hito histórico con la selección en Sudáfrica. "Pensé que ganar este título sería imposible", confesó. "Espero que otros títulos estén por venir", agregó.

Finalmente, el centrocampista español advirtió que su adiós no afectará al proyecto deportivo del Bayern. "La próxima generación está lista para grandes objetivos y para liderar el equipo", sentenció el guipuzcoano.

Por su parte, Carlo Ancelotti señaló que había que aceptar la decisión tomada por el futbolista, aunque el equipo al completo lamente que cuelgue las botas. "Estoy feliz de haber entrenado a un jugador fantástico y a una fantástica persona. Todavía podemos trabajar juntos durante tres meses y espero que podamos ganar nuevos títulos esta temporada", remarcó el italiano, cuyo equipo sigue con posibilidades de conseguir el 'triplete'.