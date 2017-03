Aytekin, el árbitro alemán amigo del Barça en Champions, dijo "fuck you" a los jugadores del PSG

La polémica sigue salpicando a Deniz Aytekin, el colegiado que pitó el pasado miércoles el Barça-PSG.

Los jugadores y dirigentes franceses se marcharon del Camp Nou con la sensación de que el árbitro turco-alemán había echado una mano a los azulgrana para ganar 6-1 y culminar la gesta de la remontada que le clasificó para cuartos de final de la Champions (¡La histórica remontada de Barcelona contra PSG podría ser un fraude!).

Aytekin no vio dos penaltis de Mascherano y concedió uno que no era a Luis Suárez en el 90' que supuso el 5-1. Pero no sólo molestaron esas decisiones, sino también la actitud del colegiado con varios jugadores del PSG. Eso al menos es lo que publica este sábado Le Parisien (La prensa de Francia habla mucho de "humillación al asustado PSG" y poco del árbitro "amigo del Barça").

En una información firmada por Ronan Folgoas, se asegura que Aytekin tuvo una actitud grosera con varios futbolistas de Emery a los que les dijo "fuck you" ("jódete") en varias ocasiones.

Según otros medios franceses que se hacen eco de esta información, el árbitro menospreció a los jugadores franceses cuando éstos se acercaron a protestar varias jugadas polémicas.

Han pasado tres días del arbitraje de Deniz Aytekin en el Camp Nou. Tras el encuentro, sólo Emery y algunas mujeres de los jugadores en sus redes sociales señalaron al colegiado. Pero este sábado, tanto el presidente del PSG, Al-Khelaifi, como de nuevo Emery, han vuelto a poner el foco en el turco-alemán.

El mandatario qatarí aseguró en una entrevista exclusiva en Le Parisien:

"Uno no puede evitar pensar que el resultado de este partido podría haber sido diferente con un arbitraje clarividente. Y más según avanza la competición. Hay mucho en juego y los árbitros deben saberlo. No hay espacio para el nerviosismo ni para la falta de lucidez. Todo el mundo vio el penalti a Di María que nos hubiera puesto con 3-2. Por no hablar del penalti a Suárez...".

Por su parte, el entrenador vasco declaró: "Hay cosas que no se pueden controlar como la actuación arbitral. Influyó en el resultado. Nos tenemos que ganar el respeto...".

Aytekin ya no volverá a pitar en esta edición de la Champions. El Comité Arbitral de la UEFA evaluó negativamente su actuación en el Camp Nou y como consecuencia de ello no volverá a arbitrar en los 17 partidos que quedan de competición, dado además de que no está en el grupo de élite arbitral, formado por unos dieciocho colegiados.

Si pitó el partido del pasado miércoles en el Camp Nou fue por lo abultado del resultado de la ida (4-0) y por eso el comité consideró que no sería un partido difícil de dirigir...