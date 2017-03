(Crónica) El Sevilla patina ante el Leganés y Míchel se estrena con derrota en Málaga

El Sevilla 'pinchó' ante el Leganés (1-1) con lo que se complica su asalto al título de LaLiga Santander y siembra dudas incluso en la tercera plaza, mientras que el Alavés derrotó (1-2) al Málaga en el estreno de Míchel como técnico malaguista con un gol de Edgar Méndez en el minuto 91.

El conjunto sevillista no pudo pasar del empate ante el Leganés (1-1), un tropiezo que pone a los hispalenses un poco más difícil la lucha por el liderato e incluso pone en peligro la tercera plaza que busca especialmente Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Este empate, por su parte, sigue dando motivos de peso a los de Asier Garitano para confiar en la salvación, unos puestos de descenso que mantienen a raya. Los de Sampaoli se vieron superados por el Lega, que dominó el tempo del encuentro y tuvo las mejores ocasiones. Este inicio fulgurante del conjunto pepinero lo aprovechó Gabriel Pires para abrir el marcador en el minuto 3 y sembrar dudas en el cuadro sevillista.

Pasaban los minutos en la primera parte y el Sevilla seguía desdibujado y no conseguía llevar peligro a la meta defendida por Iago Herrerín. En el minuto 43, Jovetic y Franco Vázquez se aliaron para romper la defensa del 'Lega' y finalizó el delantero montenegrino para poner las tablas en el luminoso.

Tras el paso por las casetas, Sampaoli metió a Vietto y a N'Zonzi por Walter Montoya y Clement Lenglet cambiando el dibujo y dándole otro aire el equipo que salió a por la victoria. Pero el buen hacer defensivo del conjunto 'pepinero' evitó que los hispalenses volvieran a perforar la portería de Herrerín. A poco minutos del final el Leganés reclamó un penalti en una jugada personal de Darwin Manchís.

MICHEL SE ESTRENA CON DERROTA El Alavés supo sufrir con un jugador menos y acabó ganándole a un Málaga que lo intentó pero no pudo definir (1-2). Míchel no tuvo el mejor estreno en La Rosaleda en un partido en que su equipo no pudo ganar a pesar de jugar más 20 minutos con un jugador más, siguiendo su caída hacía la zona roja. Con esta victoria el conjunto vasco adelanta momentáneamente al Celta y se pone décimo.

En una primera parte que no tuvo dominador claro el Alavés supo aprovechar una de las pocas ocasiones que tuvo para adelantarse en el marcador. El defensa marroquí, Zouhair Feddal, remató un buen centro de Victor Laguardia para poner el 0-1 en el marcador.

Después del descanso, el Málaga salió a por el partido aprovechando la profundidad que le dieron los cambios, Juancar y Ontiveros. Pasaban los minutos y el conjunto andaluz asediaba la portería de Pacheco, hasta que en el minuto 71 Juancar empataba el partido aprovechando un gran pase de Charles. Todo parecía de cara para la remontada malaguista con la expulsión de Feddal y las buenas ocasiones de Sandro en su regreso tras lesión. Un error de Demichelis en el 91' lo aprovechó Edgar Méndez para poner el definitivo dos uno en el marcador.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 27.

-Viernes 10.

Espanyol - Las Palmas 4-3.

-Sábado 11.

Valencia - Sporting 1-1.

Sevilla - Leganés 1-1. Málaga - Alavés 1-2.

Granada - Atlético. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 20.45.

-Domingo 12.

R. Sociedad - Athletic. Sánchez Martínez (C.Murciano) 12.00.

Deportivo - Barcelona. Fernández Borbalán (C.Andaluz) 16.15.

Celta - Villareal. Melero López (C.Andaluz) 18.30.

R. Madrid - R. Betis. Mateu Lahoz (C.Valenciano) 20.45.

-Lunes 13.

Osasuna - Eibar. Jaime Latre (C.Aragonés) 20.45.