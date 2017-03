(Crónica) ElPozo Murcia y el Movistar Inter se citan en la final de la Copa de España

ElPozo Murcia y el Movistar Inter ganaron sus respectivas citas en las semifinales de la Copa de España de fútbol sala y se verán las caras en la final del torneo por sexta vez en su historia, en un partido que se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Quijote Arena de Ciudad Real.

El equipo charcutero se impuso en la primera semifinal de la tarde al Magna Gurpea por dos goles a uno. El equipo navarro, que fue la gran sorpresa de los cuartos tras eliminar al FC Barcelona Lassa en los penaltis, se adelantó en el marcador con un gol de Araça en el minuto 14. Sin embargo, los de Duda, que vio los toros desde la barrera por su sanción precisamente ante Inter, le dieron la vuelta al partido aprovechándose de las faltas acumuladas por su rival.

El primero en golpear fue Miguelín, tras convertir un doble penalti en los últimos minutos del encuentro. Su chut, fuerte y colocado, se coló por debajo de las piernas del guardameta del conjunto norteño, Asier. Ya había avisado el jugador de cómo podría acabar el partido al repeler el poste izquierdo de la portería un disparo suyo apenas unos minutos antes. Pero la puntilla final fue obra de Cardinal que, a apenas un segundo del final, consiguió sorprender al Magna con un disparo desde campo propio que se coló en la portería vacía de los navarros, que llevaban varios minutos jugando con portero jugador.

Ese gol en el último suspiro dejó con las ganas al Magna Gurpea de conseguir su primera final de Copa de España. Tanto jugadores como aficionados salieron del Quijote Arena con lágrimas en los ojos. Tras la gesta ante los culés, en semifinales ElPozo demostró su veteranía y dominio del juego y venció, con mucho suspense, para demostrar esa superioridad.

En la segunda semifinal, se enfrentaban los dos últimos campeones de la Copa de España: el Jaén Paraíso Interior, que venció en la edición del año 2015, y el Movistar Inter, el rey de copas, que venció en la pasada campaña 2016. Los de Jesús Herrero salieron de manera fulgurante y, antes de que se cumpliera el primer minuto de partido, ya celebraban el primer tanto, obra de Ricardinho, que fue el protagonista del pase a semifinales, tras anotar un triplete en los cuartos de final.

Sin embargo, los pupilos de Dani Rodríguez, que también ha tenido que ver este partido desde las gradas, no se achicaron por el tempranero gol y consiguieron el empate con un gol que casi no sube al marcador, ya que salió de la portería tras haber entrado, y que anotó Mauricio. Y ahí murió la primera parte, que desde los dos goles en los primeros compases, no dejó nada más destacable, salvo algunas llegadas con cierto peligro por parte de los dos clubes.

La segunda mitad comenzó igual que terminó la primera, con dos equipos eminentemente ofensivos que se sucedían jugadas de ataque. A cinco minutos del final, es Taffy el que pone por delante al Movistar Inter. Tras hacerle un caño a Jesús Murga sin casi despeinarse, el brasileño consiguió batir por abajo al portero del conjunto andaluz, y que sirvió para poner en el marcador el 2-1. A raíz del tanto, el 'Olivo Mecánico' se volcó al ataque, y los últimos dos minutos se jugaron, prácticamente, en el área rival. Sin embargo, una sólida defensa del Movistar aguó todas las ocasiones de los andaluces.

Por tanto, ElPozo Murcia y el Movistar Inter reeditarán la final de la pasada edición 2016 en la Copa de España de fútbol sala. En aquella cita, el equipo madrileño salió vencedor por un resultado de dos goles a uno. Los madrileños buscarán su décimo título, mientras que los murcianos pelearán por su quinta copa, en la final más repetida de la historia del torneo, con un precedente liguero en el que saltaron chispas el mes pasado.

--RESULTADOS.

-Cuartos de final (viernes 10).

Peñíscola RehabMedic - Jaén P. Interior 2 - 3.

Movistar Inter - Catgas Energía 6 - 5.

-Cuartos de final (Jueves 9).

Palma Futsal - ElPozo Murcia 1 - 4.

FC Barcelona Lassa - Magna Gurpea 2 - 2 (1-2, en penaltis).

-Semifinales (sábado 11).

1º semifinal: ElPozo Murcia - Magna Gurpea 2 - 1. 2º semifinal: Jaén P.Interior - Movistar Inter 1 - 1.

-Final (domingo 12).

ElPozo Murcia - Movistar Inter 19.00 horas (Teledeporte y Eurosport).