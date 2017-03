Luis Enrique: "No ha cambiado nada, sería de chiflados cambiar algo por lo que suceda en 90 o 95 minutos"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que sería "de chiflados" cambiar las cosas por la remontada en octavos de Liga de Campeones ante el París Saint-Germain (6-1) y ha afirmado que lo que importa es lo que suceda durante toda la temporada, que puede significar "cero título o tres", además de advertir del peligro del RC Deportivo, al que se enfrentan este domingo en Riazor (16.15 horas).

"No ha cambiado nada, porque sería un poco de chiflados cambiar algo por lo que suceda en 90 o 95 minutos", declaró en la rueda de prensa previa. "De lo único que somos conscientes es de que queda todo por decidirse, de que hay ocho equipos en la 'Champions', que luchamos con dos rivales por LaLiga y que estamos en la final de Copa. Eso puede significar cero título o tres. Lo único que podemos controlar es lo que haremos contra el Deportivo", añadió.

En este sentido, apeló a mantener la calma a pesar de la euforia. "Es un hándicap a valorar y que tenemos que resolver. Me fío de la cordura y la sapiencia de mis jugadores; sabemos que estamos en el tramo final de temporada y que queda todo por disputar. La dificultad será máxima en este final de temporada y queremos estar ahí", indicó.

"Es un estímulo para todos. Unión he visto siempre, no solo a las verdes, a las maduras también. Hay que estar a todas. Cuando hay que juntarse para superar derrotas hay que tener esa misma mentalidad", subrayó. "No preparamos la temporada para estar al 100% al final, sino para estarlo en todos los partidos. El objetivo es ser competente en la jornada 1 y en la 38", continuó.

Sin embargo, afirmó que no había leído nada sobre lo ocurrido ante el París Saint-Germain. "No veo nunca, no me interesa", dijo. "No he salido de casa, no he tenido contacto con la ciudad", afirmó sobre cómo había vivido la gente la hazaña.

"Habrá parón por selecciones, que no es parón, porque casi todos los equipos irán convocados. Y luego tenemos un mes de abril bestial, con muchos partidos y todo por decidir", prosiguió.

Sobre qué equipo formará, aseguró que tendrá en cuenta a los jugadores que acabaron en una situación "de más carga o tensión", antes de responder a la cuestión de si es conservador con su nuevo 3-4-3. "Si hay algo que no me puedes llamar es conservador. Hay muchas cosas que ganar", manifestó.

"EL DEPORTIVO VA A SER MUY PELIGROSO EN SU ESTADIO" Por otra parte, explicó que le preocupa "todo lo concerniente al Depor". "Es una jornada especial por lo vivido anteriormente", expresó. "Preparamos todos los partidos con la misma intensidad. Todos los partidos de Liga tienen el mismo premio", señaló.

Además, recordó que los gallegos empataron con el Atlético (1-1) y el Real Betis (1-1) y ganaron al Sporting (0-1) desde la llegada de Pepe Mel. "Desde el cambio de entrenador, han jugado tres partidos en una semana y han sumado cinco puntos, lo cual es muy positivo. No ha tenido tiempo de entrenar. Seguro que va a ser rival peligroso en su estadio", expuso.

Por otra parte, explicó que la renovación del centrocampista croata Ivan Rakitic es una "muy buena noticia". "Seguro que mis jugadores tienen más ofertas. Por sus números, por lo que ha conseguido y por su continua búsqueda de mejorar su rendimiento, es una buena noticia", apuntó.

Preguntado por la labor de Rafinha Alcántara durante el duelo frente al PSG, Luis Enrique aseguró que está "contento" con las prestaciones de todos. "Cuando hay cambios de sistema hay cambios de posiciones. Estoy contento con el rendimiento de todos los que participaron y los que no. Son las plantillas las que pueden ganar títulos", expresó.

Una vez más, se rindió al brasileño Neymar, uno de los artífices de la victoria ante el conjunto galo. "Neymar es evidente que mantiene una evolución muy positiva desde que llegó al Barça y que es uno de los mejores jugadores del mundo", dijo, para finalizar dejando abierta la posibilidad de encontrar un recambio para el lesionado Aleix Vidal. "Siempre estamos abiertos a la posibilidad de mejorar nuestra plantilla", concluyó.