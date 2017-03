Pepe Mel, sobre el Barcelona: "Si saben que son buenos, ahora se creen mejores"

El entrenador del RC Deportivo, Pepe Mel, ha asegurado que la remontada protagonizada por el FC Barcelona, su rival este domingo en Riazor (16.15 horas), ante el París Saint-Germain (6-1) en Liga de Campeones hará que los jugadores azulgranas se crean "mejores", y ha afirmado que el duelo será difícil y tocará "sufrir", aunque considera que su equipo "está capacitado para competir".

"Después del partido de París todos eran muy malos, todo era un drama y solo ellos creían en la posibilidad de poder hacerlo; lo han hecho, y si saben que son buenos, ahora se creen mejores", declaró en rueda de prensa sobre el hecho de que los jugadores culés hayan remontado el 4-0 de la ida en París con un 6-1 en el Camp Nou en la vuelta de octavos de la Liga de Campeones.

De su rival, que llegará con el ánimo "por las nubes", el técnico madrileño reconoció que "los números cantan solos" y los 17 goles que han anotado en sus últimos tres partidos convierten el enfrentamiento en un "reto difícil" pero no imposible.

"Es un equipo que ha hecho 17 goles a favor en los últimos tres partidos. Los números cantan solos. Los futbolistas saben que es un reto difícil, en el deporte profesional nada es imposible, pero ellos están preparados para hacerle frente a cualquiera", declaró. "El estado de ánimo es muy importante y lo tienen por las nubes. Van a intentar hacerlo bien y divertirse, porque es lo que tienen equipos de ese nivel", agregó.

Mel tiene claro que su homólogo en el banquillo rival, Luis Enrique Martínez, optará por "acomodar las piezas" de tal forma que mejor partido pueda sacarle, pero lo importante es la "táctica" e "incomodar" al contrario. "Luis Enrique intentará acomodar las piezas como crea que más rendimiento les saca, pero bendito problema tiene el Barça con qué sistema utilizar, al final no importa el sistema sino la táctica que emplean y es todo a través del balón. Nos van a hacer correr y vamos a tener que sufrir", aseguró.

"Si hay equipos con los que tienes que jugar al fútbol es contra estos, porque si cada vez que robemos el balón, se lo regalamos en el segundo uno, son 90 minutos corriendo detrás del balón, el desgaste va a ser brutal, vas a perder seguro, mientras que si tu haces que el Barça también piense hacia atrás, les vas a incomodar", añadió.

"Pienso que si tú tienes el balón y ellos no piensan hacia atrás, has perdido porque solo se dedican a atacarte. Si no les ponemos en problemas, sólo piensan hacia delante, se divierten y a ti te dejan con la cara roja", apuntó. "El Dépor está capacitado para darle guerra a todos los equipos y nosotros vamos a salir a competir", prosiguió.

Para este partido contra el líder, el conjunto gallego no podrá contar con el delantero rumano Florin Andone por acumulación de tarjetas, al igual que Pedro Mosquera, y el lesionado Sidnei, bajas "sensibles" por las que el equipo "se debilita".

"Todas las bajas son sensibles porque pierdes gente y por lo tanto efectivos, y eres menos fuerte. Siempre que hay una baja el equipo se debilita. Lo que está claro es que hay gente deseando jugar y deseando sumar y nos quedamos con eso, lo positivo, la oportunidad que van a tener esos futbolistas para demostrar que son capaces de hacerlo bien en el Dépor", indicó.

A eso se suma la gran cantidad de partidos que han disputado los blanquiazules en los últimos días, algo que se ha visto trastocado por la llegada de un nuevo entrenador. "Con el cambio de entrenador es demasiado porque jugamos más que entrenamos y eso dificulta el camino, pero esta liga está llegando a su sprint final y ahí es cuando pasan las cosas de verdad y hay que estar preparados", manifestó.

Volviendo al tema de las bajas, el preparador de los coruñeses habló de Joselu, quien está pendiente de regresar y las "24 horas de rigor" son claves para saber si estará presente en este duelo crucial, y de Sidnei, lesionado.

"Es un tema que nos preocupa porque acabó con molestias. Parece que está mejor pero hay que darle las 24 horas de rigor y esperemos que mañana esté bien. Mañana por la mañana sabremos pero yo creo que va a estar bien para jugar", reconoció. "Son muchos partidos, hay que pensar en gente como Sidnei, que está en riesgo y que hay que protegerla un poco por los signos que da de más cansancio", agregó.

"Aparte de eso, tenemos gente más fresca, que nadie vea que la alineación que pone el Dépor es porque el partido no importa, importa y mucho, pero un jugador al 100% suele ser mejor que uno que no da más del 60%", subrayó.

Esto problema se ha visto incrementado por los numerosos jugadores que están a punto de cumplir ciclo, pero Mel es "ambicioso" y no piensa que los suyos vayan a caer derrotados ante el conjunto catalán, por eso, en esta "partida de ajedrez", cree que ha hecho "lo mejor" con tal elección. "Cuando uno es entrenador esto es una partida de ajedrez y tienes que ver más allá del aficionado. Se lo que es el sentir de un vestuario y ahora prima eso, y lo que hemos hecho creo que es lo mejor", reveló.

"Llevamos con este tema desde el partido del Atleti: Guilherme 4, Celso con 4, luego se unió Pedro, ahora también está Carles, pero es que yo soy ambicioso. Yo no pienso que el Dépor va a perder con el Barça, si lo pensara entonces pasaría a pensar en el siguiente partido, eso se lo transmites a los futbolistas y ellos piensan que el partido siguiente no importa y el que importa es el de luego, y mal asunto", añadió.

Por último, y aunque el FC Barcelona llegue en estado de gracia por seguir "vivo" en tres competiciones en las que aspira a todo, "Coruña no es nada especial" y continuar de semejante forma pasa por ganar a los 'herculinos', que no se lo pondrán nada fácil.

"Que la cabeza esté limpia y piense con claridad, que tú te creas bueno y se lo transmitas a los demás, influye. El Barça ha vivido una noche mágica, siguen vivos en las tres competiciones que les quedan y pueden ganar las tres. Para eso necesitan ganar y ganar, y Coruña no es nada especial, tendrán que ganar aquí", concluyó.