Zidane: "El Madrid es el Madrid, molestamos y esto no va a cambiar"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que su equipo molesta y que eso "no va a cambiar", en relación a las críticas a los arbitrajes, antes de enfrentarse, en LaLiga Santander, este domingo al Real Betis en el Santiago Bernabéu (20.45 horas).

"El Madrid es el Madrid y es único. Sabemos esto y tenemos que lidiar con estas cosas. Molestamos y esto no va a cambiar. Sabemos que si ganamos es porque estamos bien y hacemos las cosas bien; no dependemos de nadie y podemos mejorar. Estamos concentrados y vamos a mejorar el juego. Cada día nos acercamos más al final de temporada y cada punto es importante. No pensamos en los demás", apuntó en la rueda de prensa posterior al partido.

Cuestionado por la racha de imbatibilidad en el Santiago Bernabéu, el preparador marsellés afirmó que intentarán competir "al máximo" para "ganar partidos o por lo menos no perder". "Hasta ahora lo hemos conseguido, pensar que podemos hacer bien y que podemos mantener lo que estamos haciendo bien", declaró.

"Todos podemos tener explicaciones, lo único es que la Liga no la ganamos desde hace mucho tiempo -en la temporada 2011/2012- y es una motivación tremenda. No podemos cada tres días jugar siempre con misma intensidad y determinación. A veces se complican las cosas. Estamos motivados para la 'Champions' y la Liga es importante, la queremos. Hay partidos en que puedes pensar que no damos importancia a la Liga. Somos conscientes de que nuestro día a día es la Liga", añadió.

En el entrenamiento de este sábado, Alvaro Morata dio el susto al dolerse de un golpe, pero "va a estar". "No es más peligroso, es el mismo equipo, no va a cambiar nada", comentó sobre la remontada del Barcelona.

"Todos tienen hambre, no sé lo que me quieres meter en la cabeza. Todos quieren y les gusta ganar. Mañana es un partido para que, a lo mejor, jueguen los que juegan menos. Quiero tener la plantilla lista porque a veces, cuando digo que me duele la cabeza -para confeccionar la alineación-, prefiero tener a todos y hacer el equipo que veo conveniente para el partido. Luego tenemos el fin de semana, la selección y, cuando vuelven, tenemos nueve partidos en 28 días. Es mejor para mí, todos tenemos hambre", subrayó.

Zidane aseguró que Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos son "importantísimos" para el equipo por "personalidad y carácter". "Los dos son líderes, cada uno a su manera. Son importantes para el equipo y para el grupo", dijo.

"Puede jugar uno ahí. Prefiero jugar con los tres arriba. Me gustan más los tres arriba. Puede jugar por ejemplo Gareth en la línea, por supuesto. Son más eficaces arriba, donde han jugado desde que estoy aquí de entrenador", declaró, en referencia al esquema del equipo con el tridente entre el galés junto a Cristiano Ronaldo y Benzema.

"Muchos partidos jugamos bien con tres arriba y tres en medio. Hicimos gran partido en Eibar con ese 4-4-2 al tener más equilibrio, pero yo sé que podemos jugar de muchas maneras y bien. Con tres arriba, dos arriba o cuatro en el medio. Lo importante es la actitud. Uno puede opinar y pensar que estamos mejor con dos líneas de cuatro", apuntó.

Además, no quiere hablar de cifras ni de estadísticas en una temporada en la que la situación es "buena" y en la que, en conjunto, están "satisfechos". "Faltan casi tres meses y viene lo más duro. Cada partido va a ser clave", atestiguó.

"Casemiro es como los demás. Puede jugar y descansar, es importante en el equilibrio del equipo. El día de Las Palmas si decimos que falta Casemiro y que por eso no ganamos el partido, es un poco fuerte. Pasó y ya está. Es como los demás. Pueden jugar otros también", dijo, así como apuntó que Isco y James son "compatibles" en el once titular.

Por último, habló de Maxime Lopez, jugador del Olympique de Marsella y que ha estado en la órbita del FC Barcelona. "Forma parte en cierto modo de la familia. Mis hijos le conocen mucho. Jugaban con él y entiendo de quién habla. Tenía una técnica excepcional para su edad y estatura. Tiene una forma increíble de jugar. Es increíble y fascinante lo que está haciendo. Me impresiona su personalidad, corre mucho, se sacrifica mucho y no me sorprende", sentenció.