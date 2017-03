Pepe Mel: "Con el estado de ánimo anterior el Depor hubiera perdido"

El técnico del Deportivo de la Coruña, Pepe Mel, resaltó el cambio de "ánimo" en el conjunto gallego para confiar en triunfos como el de este domingo (2-1) ante el FC Barcelona en Riazor, donde incluso supieron aguantar el tipo con el empate visitante justo en la reanudación para seguir alejándose de la zona de descenso.

"Aparte de que el Barça no ha tenido muchas opciones de gol, hemos estado muy juntos entre líneas, aparte de todo eso me quedo con lo que ha pasado desde que el Barça ha empatado. Con el estado de ánimo anterior el Depor hubiera perdido, pero nosotros ahora creemos que somos capaces de todos", indicó en rueda de prensa.

"Es mérito de los futbolistas, para ser profesionales del deporte te tienes que creer como mínimo igual al que tienes enfrente. Recuerdo que minutos antes de empatar contra el Atleti el Depor estaba empatado con el Granada, ahora hemos adelantado al Granada, al Leganés. Es fundamental para que la gente y el equipo esté tranquilo, para que los entrenamientos sean diferentes a los dos primeros con los jugadores tensionados", añadió.

Mel, que suma en cada partido desde su llegada a Riazor, recordó que su equipo también tuvo "Champions" entre semana. "Estábamos empatados a todo. No me gusta que se olvide que nosotros también jugamos el miércoles. Lo que hizo el Barça nos emocionó a todos y disfruté como profesional del fútbol. Nuestra 'Champions' era contra el Betis, teníamos un partido aplazado que tuvimos que hacer un esfuerzo tremendo. También estamos justitos y con bajas importantes", apuntó.

"El Depor ha sabido buscarle las cosquillas al Barça. Ha sabido lo que tenía que hacer para que el Barça estuviera incómodo y ha aprovechado las armas que hemos preparado. A veces no sale pero hoy ha salido. Contento por los chicos, la afición tiene que estar orgullosa", añadió.

Además, elogió, entre otros, el encuentro de Àlex Bergantiños, quien tiene la medida cogida al Barça. "Le vamos a dar descanso hasta el año que viene para el Camp Nou. Me quedo con el trabajo de Bruno Gama, el partido tácticamente inteligente y de garra de Bergantiños, y con Joselu, porque le he pedido muchas cosas que no van con sus características", finalizó.