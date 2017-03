Víctor Sánchez del Amo: "La expulsión de Keylor Navas nos hubiera permitido mucho más"

El entrenador del Real Betis, Víctor Sánchez del Amo, aseguró que si Mateu Lahoz hubiese expulsado a Keylor Navas en un choque con Sanabria hubiera permitido "mucho más" a su equipo después de perder (2-1) con un gol de Sergio Ramos a 10 minutos para el final.

"Los árbitros son humanos y tienen margen de acierto y de error. Igual que los jugadores y entrenadores, pero me dice todo el mundo que era expulsión de Keylor. Yo no he podido verla porque tenía al cuarto árbitro delante, pero me lo dice todo el mundo. No podemos dejar de hablar de esto", expresó el técnico verdiblanco en rueda de prensa.

"¿Qué le vamos a hacer ya? La indignación ya la tenemos. Lo importante es que ayudemos a los árbitros", dijo Víctor que también recordó otros capítulos en los que, consideró, se vieron perjudicados. "No solo nos hemos visto perjudicados en el partido de hoy. En el derbi pasó igual con una falta. Esperemos que por lo menos no nos sentamos perjudicados", afirmó.

De vuelta al partido, el entrenador bético dijo que "no quiere reproches" tras la derrota porque "han competido muy bien" ante un "Real Madrid que se está jugando la Liga". En relación a las jugadas a balón parado dijo que habían trabajado con "minuciosidad" durante toda la semana. "Llegó la expulsión de Piccini y la han aprovechado para marcar a balón parado", añadió.

"La única acción en la que Ramos ha encontrado remate ha sido esa y ha sido porque ya estábamos con diez. Creo que el Madrid ha tirado muchos centros y córners y nosotros teníamos preparado cómo defender al Madrid. El equipo ha tenido muy buen nivel en ese aspecto", indicó el técnico madrileño.

Por último, como resumen, Víctor se marcha "fastidiado" por no haber sacado al menos un punto, pero "tranquilo" porque sabe que los resultados "llegarán". "Esa última parada de Keylor nos ha privado de sacar algo positivo". "Veo una línea muy positiva y esta actitud nos está dejando cerca de las victorias", finalizó el entrenador verdiblanco, que no pudo confirmar nada sobre la lesión en el tobillo de Mandi. "No sabemos el alcance, debemos esperar a los doctores".