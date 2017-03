(Crónica) El Chelsea se mete en semifinales de la FA Cup tras vencer por la mínima al United

El Chelsea ha completado este lunes el cuadro de semifinales de la FA Cup después de derrotar por la mínima al Manchester United (1-0) en un encuentro muy igualado e intenso en Stamford Bridge que se decantó a favor de los 'blues', quienes jugaron con un futbolista más tras la expulsión de Ander Herrera en la primera mitad, gracias al gol de N'Golo Kanté, que mete a los londinenses entre los cuatro clubes presentes el próximo mes de abril en Wembley.

El conjunto de Antonio Conte, líder destacado de la Premier League y con el título casi en el bolsillo, prolongó su gran momento de forma -no pierde desde el pasado 4 de enero- y logró una nueva victoria en su feudo que le otorga una valiosa plaza en las semifinales de la Copa inglesa. Por su parte, los 'red devils', incapaces de superar a los 'blues' desde octubre de 2012, pagaron cara su inferioridad numérica en el segundo tiempo y acusaron en ataque la baja por sanción de Ibrahimovic.

Con la atención focalizada desde el inicio en el banquillo visitante, pues Mourinho volvía a la que fue su casa durante dos etapas (2004-2008 y 2013-2015), los 'red devils' comenzaron ejerciendo una presión alta que incomodó sobremanera el juego del Chelsea. Pese a ello, apareció pronto la magia de Hazard y el guión del partido cambió radicalmente. El belga, protagonista en cada acción 'blue', hizo gala de su verticalidad y obligó a trabajar en más de una ocasión a David de Gea.

El meta español, férreo ante el acoso y derribo de los de Conte, mantuvo el empate al sacar una mano providencial tras disparo de Cahill instantes después. Para más inri, el choque se puso aún más de cara para los 'blues' tras la expulsión de Ander Herrera por doble amarilla antes del descanso. Una decisión que provocó un abierto rifirrafe tanto en el terreno de juego como en los banquillos, encendiendo la pólvora entre Conte y Mourinho.

Tuvo que ser el centrocampista francés N'Golo Kanté quien decantase la balanza a favor de los londinenses con un fuerte disparo desde la frontal del área que sorprendió a De Gea en el minuto 51. No se rindió el United y contó con sus oportunidades, especialmente en las botas de Rashford y Pogba, que no supieron concretarlas ante la meta defendida por Courtois. También las tuvo el Chelsea, con un Willian muy activo hasta la conclusión, pero al que no le hicieron falta más goles para meterse en semifinales junto a Arsenal, Manchester City y Tottenham.

--RESULTADOS.

-Sábado.

Middlesbrough - Manchester City 0-2.

Arsenal - Lincoln City 5-0.

-Domingo.

Tottenham Hotspur - Millwall 6-0.

-Lunes.

Chelsea - Manchester United 1-0.

--SEMIFINALES FA CUP.

Chelsea - Tottenham.

Arsenal - Manchester City.