¿Dejó 'Tarzán' Sergio Ramos vendida a la bella Pilar Rubio al celebrar su gol al Betis?

Súper espontánea. Así fue la dedicatoria que Sergio Ramos hizo a su mujer, la presentadora Pilar Rubio, tras salvarle los muebles al Real Madrid (otra vez) a diez minutos de terminar el partido contra el Betis (2-1).

Volvió a marcar a Ramos cuando el equipo blanco estaba a punto de perder dos puntos ligueros contra el Betis y volvió a hacerlo en el último suspiro para darle la victoria a los suyos.

Pero si algo se seguía comentando este lunes era la particular dedicatoria del gol que le hizo a la madre de sus hijos:

"El gol para mi mujer, que después dice que no le dedico ninguno", le espetó a Ricardo Sierra en la entrevista a pie de campo para Movistar+.

"Cuando los jugadores fallan necesitan cariño y quería dárselo a Keylor. Al final ha hecho un paradón y recupera la confianza". #ElPartidazo pic.twitter.com/ydCEb86jTP — La casa del fútbol (@casadelfutbol) 12 de marzo de 2017

Para qué quisimos más. El cachondeo estaba garantizado y el primero en seguir la broma fue Carlos Martínez, responsable de narrar el encuentro, que ironizó desde la cabina: "Si con todos los que marca no se ha acordado de Pilar, no me extraña que se enfade".