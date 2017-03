Rami: "Vamos a darlo todo para hacer historia con el Sevilla"

El defensa del Sevilla FC Adil Rami ha asegurado que el conjunto hispalense es "consciente" de lo que se juega este martes y solo piensa en "ganar" el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Leicester City, motivo por el cual van "a darlo todo para hacer historia" pese a que han empatado los dos últimos partidos ligueros y que su rival ha contado con "más tiempo para prepararlo".

"Somos conscientes de lo que nos jugamos y vamos a darlo todo para hacer historia con el Sevilla. De aquí al final de la temporada, cada partido va a ser una final, porque estamos haciendo una gran temporada y tenemos que continuar así", indicó el central francés, quien acompañó al técnico Jorge Sampaoli en la sala de prensa del King Power Stadium.

Pese a que el conjunto hispalense ha frenado su buena racha de triunfos en sus dos últimos encuentro de LaLiga Santander, con sendos empates ante Alavés y Leganés, Rami reconoció que el equipo no está preocupado. "No tenemos inquietud. Es verdad que hemos perdido cuatro puntos importantes, pero eso no significa que tengamos que cambiar nuestro juego ni nuestra ambición. Tenemos que pensar en cada partido y mañana nos toca la 'Champions'. Hay que pensar en ganar y ya está", dijo.

Respecto al vigente campeón de la Premier League, el Leicester City, actualmente dirigido por Craig Shakespeare tras la destitución de Claudio Ranieri, el defensa galo destacó que "en su campo son un equipo muy difícil de ganar", como bien comprobaron esta temporada grandes clubes como "el Liverpool o el Manchester City".

Los 'foxes', que no disputaron competición liguera este fin de semana, han contado con dos semanas para preparar la cita europea. "Que hayan tenido más tiempo para prepararlo me da igual. Lo más importante está en nosotros, y si jugamos nuestro fútbol con lo que nos pide el míster, tenemos la posesión y hacemos lo que sabemos, no tendremos problemas", añadió el zaguero.

Por último, el central sevillista reconoció que pasar a la siguiente ronda de la 'Champions' pasará, en gran parte, por marcar en el King Power Stadium. "Con el partido que hicimos en la ida, salir con 2-1 lo pone más difícil. Pero mañana saldremos con la idea de hacer gol y podemos hacerlo, porque tenemos un equipo muy ofensivo", finalizó.