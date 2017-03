Sampaoli: "Es una oportunidad histórica para todos"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Samapoli, ha afirmado que su duelo ante el Leicester City es "una oportunidad histórica" para "estar entre los ocho mejores equipos del mundo", ya que parten con la ventaja del 2-1 de la ida para entrar en los cuartos de final de la Liga de Campeones, y ha deseado que lo que pase este martes en el King Power Stadium (20.45 horas) sea "un premio para todos".

"El mayor regalo para el club y para mí es tener la oportunidad de estar entre los ocho mejores equipos del mundo. Es una oportunidad histórica para todos, es muy importante lo que va a pasar mañana y ojalá que sea un premio para todos", afirmó el técnico, que cumplía este lunes 57 años, en rueda de prensa en el King Power Stadium, en Leicester (Inglaterra).

Sampaoli cree que no va a ser fácil lograr la clasificación, ya que el equipo inglés se encuentra en una situación deportiva mejor que la que vivía al afrontar la ida. "El momento del Leicester en la ida nada tiene que ver con el de ahora. Ya fue superior ante el Hulk City y el Liverpool. Tratará de ser el equipo que ganó la Premier el año pasado", apuntó.

También tuvo palabras de elogio para el exentrenador del equipo inglés, que levantó la Premier League la temporada pasada. "Ranieri cambió la historia del Leicester. Fue lastimoso y sorpresivo su adiós. En el fútbol hay que tener memoria. El cambio del Leicester tiene que ver con lo emocional, porque sigue jugando igual que el año pasado con Ranieri. Es un equipo decidido y valiente. Es un equipo distinto que aprovechará el momento que ahora atraviesa con la ayuda de la pasión de su gente", manifestó.

El argentino explicó respecto al estado de forma del equipo que tienen un "bajón", pero deben pelear LaLiga Santander "a Madrid y Barcelona". "Los bajones les pasa a todos los equipos. Nosotros lo hemos tenido de manera alternada. En Vitoria, por ejemplo, hicimos una buena primera parte. Mañana tenemos la obligación de ser los mejores. Hay que dar nuestra mejor versión. Si no la mostramos nos va a costar. Tenemos que ser el equipo que le pelea la Liga al Madrid y al Barcelona", afirmó.

"Convivir con la ansiedad tiene que ver con un mensaje de exigencia. No queremos perderle el paso a los grandes. Hay que estar tranquilos y buscar nuestra mejor versión, esa que nos hace dominadores, la de Juventus o el Lyon. Nosotros estamos obligando al equipo a que compita cada fecha al nivel de los que ganan todos los partidos. La ambición nos hace pensar así. Hemos tenido pocos días para preparar el partido tras el duelo con el Leganés, pero hay que tener tranquilidad para volver a nuestro juego", dijo.

Respecto al once inicial que alineará frente al Leicester, Sampaoli comentó la importancia de Nasri y Vitolo en los partidos donde el equipo ha mostrado su mejor versión. "En la mejor versión del equipo, Nasri y Vitolo lo han hecho muy bien. Descansamos con estos jugadores absolutos de tres cuartos hacia adelante. Son buenos para nosotros porque controlan el tiempo del partido. Vitolo tiene mucho desequilibrio arriba", apuntó.

Finalmente, el técnico elogió a sus jugadores y la gran temporada que están haciendo. "No entraba en mis cálculos encontrar un grupo de futbolistas capaz de transmitir lo que yo quería. Fue muy favorable para mí. Hay muchas variantes. Aquí todo me ha sido muy favorable porque he encontrado a un grupo de futbolistas de mucho nivel", concluyó.