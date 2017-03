Godín: "Debemos salir a ganar, no a pensar en el resultado de ida"

El jugador del Atlético de Madrid Diego Godín afirmó que el equipo debe "salir a ganar" este miércoles frente al Bayer 04 Leverkusen en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y no deben "pensar en el resultado de ida", ya que pese a partir con un marcador favorable (2-4) deben "respetar al rival" y darle "la importancia que tiene".

"Lo del Barça de la semana pasada es el mejor ejemplo de que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Es lo bonito y nosotros respetamos a este rival y a todos. Debemos salir a jugar y a ganar, no a especular o pensar en lo que se hizo antes. Eso nos va a acercar al triunfo", afirmó en sala de prensa del Vicente Calderón.

"El equipo está con muchísimas ganas, muy ilusionado y afrontado un partido como debe ser, a salir ganar y dándole la importancia que tiene. No pensamos en el resultado de ida, sino en ganar el partido", añadió el central uruguayo sobre la cita europea Además, el zaguero colchonero no cree que pasar a los cuartos de final de la 'Champions' sea "algo normal" para ellos, sino algo "importantísimo". "Parece algo normal y no lo es, hay que vivirlo con ilusión y darle la importancia que se merece. Estar entre los ocho mejores de Europa es algo importantísimo para nosotros. Por eso el partido de este miércoles se merece el respeto que también se merece el rival", dijo.

Respecto a 'Chicharito' Hernández, el atacante del equipo germano, Godín dijo que es "peligroso cerca del área" y van a tener que "estar muy atentos" de sus movimientos. "Es un gran jugador con una gran trayectoria, peligroso cerca de área por esa facilidad de gol que tiene. En zona defensiva vamos a tener que estar muy atentos", confesó.

También tuvo palabras de elogio para el portero rojiblanco Jan Oblak del que dijo que es "de los mejores del mundo" y "uno de los pilares del equipo". "Lo ha demostrado en las ultimas campañas y por suerte se ha recuperado muy bien de su lesión. Está otra vez a su nivel y siempre -para construir un equipo campeón- hace falta un buen portero. Hoy en día él es de los mejores del mundo, sin lugar a duda", manifestó.

"HA SIDO UN AÑO RARO" Sobre la temporada que está haciendo el equipo apuntó que ha sido "un año raro" pero el equipo está "bien físicamente y con ganas para hacer una buena recta final de temporada". "Ha sido un año raro. Siempre los objetivos nuestros son estar lo más arriba posible. En liga estamos por detrás de la pelea por el título y de lo que nos exigimos", reconoció.

"En 'Champions' hemos estado muy bien desde que empezó la temporada. Estamos a un paso de meternos entre los ocho mejores. Estamos en una etapa decisiva, quedan partidos importantísimos y dependerá de nosotros el terminar bien este año, hacerlo bien en Liga y hacer un gran año en Europa. El equipo está bien físicamente y con ganas para hacer una buena recta final de temporada", concluyó.