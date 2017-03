Los 10 puntos con 'errores' del árbitro Aytekin y 'trampas' del Barça

El París Saint-Germain (PSG) ha elevado a la UEFA una queja formal por el arbitraje de Deniz Aytekin, árbitro alemán del partido que les midió al FC Barcelona en la vuelta de octavos de final de la Champions League (La clave sexual de la remontada del Barça: Rihanna pasó la noche de juerga con dos futbolistas del PSG).

El equipo francés, además, ha incluido hasta diez puntos en los que muestra errores graves del árbitro y también las 'trampas' de los jugadores del Barça (Sale a la luz el último escándalo de la remontada ante el PSG: el regalo del Barça al árbitro).

Hay que recordar que Le Parisien, periódico muy cercano al PSG, ya denunció este fin de semana que Aytekin insultó gravemente a los futbolistas de Unai Emery con gritos como "Fuck you" (joderos)(¡Arde París! El mensaje de Aytekin que indigna a los aficionados del PSG).

Cuenta el diario Marca que ese informe no es un escrito cualquiera, sino que el PSG ha invertido una importante suma de dinero para elaborarlo usando el consejo de árbitros de prestigio y juristas deportivos también de alta consideración.

Los fallos enumerados por el PSG son:

1.- Mano de Mascherano dentro del área (Min 10)

El PSG entiende que el argentino tiene intención de parar el esférico cuando cae al suelo. Aunque la norma diga que con la mano apoyada en el suelo no es penalti, el PSG considera que debería haberse señalado

2.- Entrada de roja de Piqué a Cavani (Min 22)

El central español hizo una dura entrada por detrás al delantero uruguayo. Según el PSG, debería haber visto la roja. Se quedó en amarilla.

3.- Derribo de Piqué y segunda amarilla (Min 41)

Al filo del descanso, Cavani se quedaba sólo delante de la portería de Ter Stegen. Piqué lo derriba, pero no hay ni falta, ni amarilla. O mejor dicho, sí la hubo: para Cavani. El PSG cree que debería haber sido la segunda para el central.

4.- Pitó penalti por la presión culé (Min 47)

Fue el penalti con el que el Barça hizo el 3-0. El PSG cree que no fue penalti (su defensa se escurre y en su caída involuntaria se lleva a Neymar) y que Aytekin señaló los once metros por la presión de los jugadores del Barça. Inicialmente el trencilla no señaló nada pero, 17 segundos después de las protestas blaugrana, apuntó al punto fatídico.

5.- Neymar se tira: no vio amarilla (Min 53')

El brasileño pugnaba con un defensa y al mínimo contacto, se dejó caer dentro del área. Según el PSG, Aytekin debió haber señalado falta y haberle mostrado amarilla, lo que habría forzado su expulsión diez minutos después.

6.- Roja no señalada a Neymar (Min 63)

Con 3-1 ya en el marcador, desesperado, el brasileño le dio una tarascada a Marquinhos. Fea patada por detrás que, para el PSG, debería haber sido roja. Aytekin sólo le mostró amarilla. El problema es que si le hubiera mostrado la anterior por dejarse caer, también habría supuesto la expulsión del delantero.

7.- Otro 'piscinazo' de Suarez. (Min 66)

Dentro de las quejas del PSG por las 'trampas' de los jugadores culés se incluye también esta acción en la que el uruguayo se tiró apenas sintió que Verratti estaba cerca. Aytekin, esta vez sí, pitó falta del delantero y le mostró cartulina.

8.- Penalti por mano de Piqué. (Min 78)

El argentino pudo provocar hasta dos penaltis. El primero fue éste. Su centro desde la izquierda acabó encontrándose con la mano izquierda de Piqué. Según el PSG, no es mano involuntaria. El central la pone para evitar el centro. Penalti y segunda amarilla. No se pitó nada.

9.- Penalti a Di María de Mascherano. (Min 84)

El propio Mascherano reconoció que sí, que hizo penalti a Di María cuando el 'Fideo' se quedó solo delante de Ter Stegen. El argentino remató alto, pero porque su compatriota lo había tocado ligeramente en el momento del remate. Aytekin no señaló penal máxima.

10.- No hubo penalti a Suárez. (Min 89)

Fue la acción más polémica del partido. Suárez salta con Marquinhos y simula una agresión al cuello que no existió jamás. De hecho no hubo apenas ni contacto entre los futbolistas. Neymar anotó el gol del 5-1. Según el PSG no debió ser ni penalti y Suárez tuvo que ver la segunda amarilla, segunda por simular.