Tayfun: "No somos lo favoritos, pero vamos a aprovechar cada minuto para intentar remontar"

El técnico del Bayer 04 Leverkusen, Tayfun Korkut, dijo que no son "favoritos" para pasar la eliminatoria frente al Atlético de Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pero van a "aprovechar cada minuto" del partido "para intentar remontar" y lograr meterse en los cuartos, a pesar del resultado desfavorable que cosecharon en la ida en casa (2-4).

"Seguro que no será nada fácil enfrentarse a un equipo con tanta clase. Sabemos cual es la situación de partida, eso es un hecho, no somos lo favoritos, pero vamos a aprovechar cada minuto para marcar la dinámica y conseguir remontar. Sabemos que ellos saben sufrir y perseguir un resultado. Tengo mucha confianza en el equipo", afirmó en la sala de prensa del Vicente Calderón en el día previo al encuentro.

"Tenemos el resultado en contra y sabemos que es difícil remontar. Es un rival que sabe sufrir y jugar exactamente a lo que necesita. Tenemos que buscar nuestras ocasiones y luego tenemos tiempo para tener minutos para arriesgar. Tenemos que trabajar y buscar cambiar la dinámica del otro partido", dijo.

El turco, que recientemente sustituyó a Roger Schmidt al frente del equipo germano, se enfrenta a su primer partido en la Liga de Campeones como entrenador. "También tengo palmarés como jugador. Es un partido más y una oportunidad de conocer al equipo mejor. Queremos conseguir un buen resultado y remontar. Me he llevado buenas impresiones el otro día en el partido", apuntó, en referencia al empate que cosecharon ante el Werder Bremen.

"He encontrado al equipo con mucha curiosidad para las ideas nuevas y la atención es muy alta. En el primer partido hemos tenido dificultades pero hemos visto que el equipo intenta mejorar las cosas y eso me da fuerzas como entrenador y como equipo. Vamos a intentar hacer pasos, vamos poco a poco y el equipo tiene ganas", añadió, sobre sus primeros días al frente del equipo.

'CHICHARITO' PARA "MARCAR GOLES" Además, Tayfun dejó claro que confía en 'Chicharito' Hernández para "marcar goles" en la etapa que él comienza como entrenador, y confesó que desea "que empiece mañana". "De Chicharito no tengo que hablar mucho. Todos sabemos su trayectoria y su importancia. Es joven con mucho talento. Chicharito es un jugador importantísimo. Sabemos que sabe marcar goles y esperamos que empiece mañana", manifestó.

Sin embargo, explicó que espera un buen desempeño colectivo del equipo y no quiere confiar solo en individualidades. "No estamos en la situación de poder confiar en que un jugador nos puede cambiar todo. Debemos jugar como equipo, igual que ellos. El Atlético tiene a Griezmann y nosotros a 'Chicha', pero al final se juega 11 contra 11. Espero de todos los jugadores un esfuerzo como grupo y solidaridad. Sin eso no vamos a poder enfrentarnos mañana a un rival que sabe mucho de esas cosas. Las individualidades vienen después del colectivo", dijo.

Además, el entrenador del Bayer dedicó algún elogio al 'Cholo' Simeone. "Sobre Simeone, con una frase puedo decirlo todo. Si un entrenador lleva tanto tiempo en un club es por algo. Hay un gran trabajo de él y de sus ayudantes. Hoy en día es difícil aguantar tanto tiempo en un club. No hay nada mas que decir sobre él", apuntó.

El técnico turco ya visitó el Calderón como jugador, tanto con la Real como con el Espanyol, y afirma tener "buenos recuerdos" de sus visitas. "Tengo buenos recuerdos, sobre todo por el resultado con la Real, porque ganamos. Con el Espanyol perdimos. Es una afición increíble la del Atlético, sabe estar cuando el equipo lo necesita. Es una pena cuando se pierde un estadio así, pero seguro que el nuevo va a ser muy bonito. Las cosas cambian y al final es la gente la que hace el ambiente", comentó sobre el futuro cambio de estadio del equipo rojiblanco.

En relación a su experiencia personal como jugador en el feudo rojiblanco dijo que sus jugadores "no la necesitan". "He jugado aquí, he marcado un gol pero este miércoles no estoy yo en el campo y no creo que los jugadores necesiten mi experiencia. Conocen el ambiente y al rival. Nosotros tenemos mucha confianza en el equipo. Saben jugar en esos ambientes. El Bayer también lleva los últimos años en la liga de campeones. Mi experiencia es para mí, pero los jugadores no la necesitan", apuntó.

Tayfun confesó que no vio en directo toda la remontada del Barça, y no quiere hacer comparaciones con su eliminatoria porque cree que son situaciones "muy diferentes". "No lo vi en directo. Fui a mi habitación del hotel después del 3-1. Pero lo nuestro de mañana es muy diferente. No jugamos en casa y el Atlético es un equipo que sabe sufrir y jugar por el resultado", dijo.

"No es un equipo muy abierto y ellos saben lo que deben hacer para pasar la eliminatoria. Sería bonito remontar como el Barça, pero no podemos soñar con lo que pueda pasar antes de empezar. Creemos que nos podemos meter en el partido, pero no vale con pensar que el Barça lo ha hecho. Esas remontadas pasan cada muchos años, y nosotros vamos a hacer nuestro partido, nada más", agregó.

"¿LENO AL MADRID? ESTARA "MUCHOS AÑOS EN EL BAYER".

También aprovechó para desmentir rumores que señalan que Leno, el meta alemán podría ir al Madrid la temporada que viene, y afirmó que le ve "muchos años en el Bayer". "Es de la selección alemana y eso dice muchas cosas porque ellos saben preparar porteros. Es un portero con mucha calidad y esta muy cómodo en el club. Llevo unos días trabajando con él y le veo un portero muy importante. Le veo muchos años en el Bayer", afirmó.

Finalmente, el jugador Kevin Volland confesó que es "una gran sensación" jugar y entrenar con su compañero 'Chicharito' e intenta "copiar bastante de él". "En el club es una gran sensación jugar junto a el. Sobre la cancha es uno de los mejores jugadores y es frío delante de la portería. Tiene un instinto rematador. Creo que puedo copiar bastante de él. Procuro que nos complementemos, y es un placer verlo jugar", concluyó.