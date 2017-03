Alice Campello: "Me enamoré de Alvaro Morata al instante"

Alice es una mujer enamorada. La célebre influencer ha encontrado al hombre que llena su vida (El mensaje de Morata en el vestuario tras su gol al Espanyol).

Ése es Álvaro Morata, a quien la modelo italiana declara amor eterno en sus primeras declaraciones sobre su relación:

"Amar tanto a una persona y ver que esa persona te ama de la misma manera es la cosa más bella que te puede suceder".

La bella maniquí y embajadora de la firma Intimissimi confiesa que el flechazo fue total:

"Sí, lo vi y me enamoré al instante. Cuando encuentras a la persona adecuada, no te hacen falta diez años para darte cuenta. Somos uno, nos complementamos en tantísimas cosas, me ayuda en todo, me escucha... Es mi mejor amigo. Por lo tanto, estoy muy feliz, pienso que no podría encontrar a una persona mejor para mí".

Desvela Alice a la revista ¡Hola! que, desde ese momento, que tuvo lugar hace un año en Italia cuando el futbolista militaba en la Juventus, su romance ha ido cumpliendo etapas hasta que en diciembre el goleador le pidió matrimonio ante un teatro repleto de gente:

"Fue increíble, no me lo esperaba para nada. Me dijo que nos íbamos al teatro y yo pensaba: '¡Qué extraño!'. Le decía que no quería ir, que no tenía ganas y, al final, fue una sorpresa increíble. Ha sido el día más bonito de mi vida".

Meses antes, Campello decidió dejarlo todo por amor y se instaló en Madrid junto a su novio después de que éste regresara al Real Madrid:

"Estoy aquí desde septiembre, cuando Álvaro empezó a jugar aquí, me mudé con él rápidamente. No le dejo solo ni un minuto", cuenta la modelo, que está encantada con su vida en la capital:

"Me gusta mucho Madrid. Nunca había estado antes de mudarme. Le dije a Álvaro: 'Donde vayas tú, voy yo'. Es muy parecido a Italia, la gente es muy parecida, los españoles me encantan. Y la comida... No me gusta decir esto, pero no echo de menos la comida italiana".

Ahora, Campello está inmersa en los preparativos de la boda que se celebrará este verano:

"Será en Venecia, porque yo soy veneciana y a Álvaro le parecía muy bonito hacerlo allí. Será en junio, queda poco pero estoy tranquila".

A pesar de su edad -tiene 22 años- la modelo se siente preparada para dar el paso: