Meré, sobre el Granada: "Es vital sumar los tres puntos"

El jugador del Sporting de Gijón Jorge Meré afirmó este miércoles que es "vital sumar los tres puntos" en el próximo partido de Liga que les enfrentará al Granada CF este domingo a las 18:30 en El Molinón, ya que es un competidor directo por los puestos de salvación, que para los de Rubi están ahora a siete puntos, pero expresó que deben evitar verlo "como una final".

"Este partido es muy importante para nosotros. Sumar los tres puntos es vital. No hay que tomarlo como una final, pero sí saber la importancia que tiene. Durante la semana vamos a entrenar bien y vamos a hacer el plan de partido que el míster nos proponga también bien, y si es así, yo creo que el partido en casa, con nuestra gente, el partido podrá salir como nosotros queramos. Lógicamente lo más importante son los tres puntos, y sacándolos quizás se vean las cosas de otra manera", afirmó en la sala de prensa de Mareo.

El central también analizó el partido contra el Valencia, del que dijo que tuvo "dos caras", ya que los de Gijón hicieron "las cosas bien" pero perdieron dos puntos "con un gol de Munir" en el minuto 85 "que no sabe bien cómo lo mete".

"El partido contra el Valencia tuvo dos caras. La cara de la amargura porque en siete minutos te quitan dos puntos que eran tuyos con un gol que Munir no sabe bien cómo lo mete, yo creo. Pero el fútbol es así. Por el otro lado, la satisfacción en el sentido de que lo que se planteó y lo que se dejó en el campo. De cara al partido del Granada nos viene bien saber que en el anterior partido hicimos las cosas bien y se hizo lo que se nos pidió", manifestó.

"El equipo está haciendo un buen juego, pero es verdad que por momentos no tenemos esa fortuna que quizás otras veces hemos tenido. No sé si ahora somos más equipo o no, eso lo tendría que decir la gente, pero desde el campo nos estamos sintiendo a gusto con el estilo de juego", apuntó.

Finalmente, Meré dijo que la afición no les ha dejado "de lado" esta temporada y "están respondiendo en los momentos duros". "La afición no nos ha dejado este lado esta temporada, yendo bien o mal las cosas. En ese aspecto estamos en un gran club, la gente siempre nos anima y cuando más lo necesitamos, en los momentos duros, están respondiendo", concluyó.