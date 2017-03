Shakespeare: "Los jugadores y el club pueden estar orgullosos"

El entrenador del Leicester City FC, Craig Shakespeare, ha destacado el "carácter" de sus jugadores para eliminar al Sevilla (2-0) en los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que tanto su plantilla como el club pueden estar "orgullosos" por el histórico pase a cuartos de final de la máxima competición continental.

"Los jugadores y el club pueden estar orgullosos. El carácter que demostramos fue increíble. Ha sido un partido especial, mis jugadores jugaron de maravilla y la afición nos apoyó desde el primer momento", valoró Shakespeare en rueda de prensa.

"Fue importante mantener la cabeza fría. Había insistido a los jugadores en no perder los nervios. El Sevilla es uno de los mejores equipos de Europa y queríamos ser competitivos, a esto le dimos mucho valor", añadió al respecto.

"Pero también supimos controlar su juego de dominio. Con la presión alta lo conseguimos", espetó el técnico del vigente campeón de la Premier, que no quiso valorar -por desconocimiento- la acción de Vardy que terminó con la expulsión del sevillista Nasri. "No he podido ver la acción de Vardy, tendré que mirarla con más detenimiento", sentenció.