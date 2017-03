Aarón (Espanyol): "Debo vivir mi primera temporada como un aprendizaje"

El jugador del RCD Espanyol Aarón Martín ha declarado este jueves que debe vivir su primera campaña en LaLiga Santander en el primer equipo como un "aprendizaje" de cara a las próximas campañas, con unos compañeros de vestuario que le dan "mucho cariño" y le hacen vivir "una de las mejores" experiencia que podría tener.

"Tengo 19 años, empecé la temporada con el filial y ahora estoy en el primer equipo. Para mí todo esto es un sueño y debo vivir mi primer año en Primera como una temporada de aprendizaje y estar al lado de estos jugadores. Es una de las mejores situaciones que te pueden ocurrir", afirmó en rueda de prensa.

Además, aseguró que a principios de temporada no se imaginaba subir al primer equipo. "No me imaginaba a estas alturas estar en Primera División. Mi familia y amigos me dan cariño y me apoyan", añadió un Aarón que desde que era pequeño se ha "fijado" en el futbolista del Real Madrid Marcelo como referencia.

El defensa subrayó que comparecer ante los medios le "impone más que un partido", donde trata de hacerlo "lo mejor posible" y sin pensar en los elogios, y apoyado por un vestuario con "grandes compañeros" que le dan "mucho cariño".

Durante su etapa en el filial a principio de temporada, el jugador blanquiazul afirmó que ya veía que en el primer equipo había un "gran grupo", viendo además diferencias entre LaLiga Santander y Segunda División B, con "calidad y ambientes diferentes".

En cuanto a sus compañeros que han tenido la oportunidad de debutar en Primera, como Marc Roca o Marc Navarro, Aarón mostró su alegría. "Es una alegría que otros compañeros del filial estén el Primera. Son muy buenos jugadores y seguro que tendrán alguna oportunidad", concluyó.