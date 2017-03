Escribá: "Quiero que el equipo se aísle de cualquier euforia"

El entrenador del Villarreal CF, Fran Escribá, ha señalado este jueves que el equipo se debe aislar de "cualquier euforia" en relación a las aspiraciones europeas y en concreto de Liga de Campeones que puedan tener en la presente temporada, pues son quintos a cuatro puntos de la cuarta plaza, y ha pedido centrarse en el partido de este viernes ante la UD Las Palmas.

"Cualquier buen resultado vende optimismo y uno negativo vende pesimismo. Quiero que el equipo se aísle de cualquier euforia y esté tranquilo, sin pensar en un objetivo de posiciones. Cuando queden pocas jornadas ya diré cuál es el objetivo", señaló en rueda de prensa.

El técnico del 'Submarino amarillo' no comparte esa euforia que hay por querer sacar "buenos resultados". "Hablar de objetivos mayores es equivocarse. Pensamos en Las Palmas, un equipo que tiene argumentos y si les dejamos jugar nos dificultarán muchísimo", añadió.

En el análisis del rival, Escribá comentó que Las Palmas es un equipo "alegre en ataque", aunque se tiene que cuidar mejor la defensa. "Es un equipo que genera mucho y debemos mirar la portería. Si miramos más bien en defender creo que estaremos más cerca de perder que de otra cosa", analizó.

"Con independencia de unos jugadores u otros, tienen tantas variantes en ataque que tenemos que estar preparados. Aquí tuvieron la posesión durante la primera parte y tienen muchísimos registros para que sea un partido difícil", comentó.

A las bajas de Adrián y Asenjo, también se une la del delantero Cheryshev. "Tiene pequeñas lesiones que le impiden tener continuidad. Si no juega esta temporada, debemos pensar en intentar recuperarlo lo antes posible porque está pasando un año muy malo. No debemos presionarle a nivel de plazos", afirmó.

Por otro lado, Escribá ha asegurado que hará rotaciones en las próximas jornadas. "Tras el parón jugamos tres partidos en seis días y no podrán jugar siempre los mismos, deberán haber cambios. Estoy muy contento de todas formas con la gente que juega menos", aseguró.

En cuanto al Mónaco, rival que eliminó al Villarreal en la Liga de Campeones y estará en el bombo de cuartos de final, comentó que es un gran equipo y es candidato a la liga francesa. "Si hubiéramos tenido la plantilla completa en aquel momento hubiéramos tenido tantas oportunidades de pasar como ellos", añadió.

Además, preguntado por su renovación, no quiso comentar a estas alturas de temporada su futuro. "No tengo ningún interés en la temporada que viene, solo pienso en que el equipo quede lo más alto posible. Los objetivos son del equipo y no individuales", concluyó.