Iniesta: "No digo que no vaya a renovar, lo que nunca estaré aquí por estar"

El jugador y capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha señalado este jueves que su intención es retirarse como blaugrana y ha señalado que renueve o no renueve su contrato nunca tendrá un problema con el club, si bien ha abierto esa puerta a no ampliar el acuerdo actual dado que, según el físico entre otras cosas, no querría "estar por estar" en el equipo.

"Cada uno puede hacer la interpretación que quiera. A día de hoy, siempre he sido claro y a día de hoy lo único que me puede quitar el sueño es lo que tenemos en juego. A partir de ahí, cuando acabe la temporada o cuando sea el momento se valorarán todas las cosas. A nivel de club o no de club. Mi intención es retirarme aquí. No estoy diciendo que no vaya a renovar. Mi intención es poder retirarme aquí, pero lo que marca es el rendimiento y lo que nunca haré es estar aquí por estar", aseguró a los medios.

Iniesta, que presentó el nuevo reloj TAG Heuer Connected Modular 45 en El Corte Inglés de Plaça Catalunya de Barcelona, añadió que la renovación está en la lista de espera pues su prioridad es la temporada y los objetivos del equipo. "La renovación está en un punto en el que ahora mismo uno está centrado básicamente en lo que tenemos, que son las tres competiciones. Es importante para mí, sobre todo después de haber conseguido algo muy difícil que era seguir en la 'Champions'", comentó.

"Aún quedan cosas muy importantes y muy bonitas por conseguir y ahora prefiero estar centrado en lo mas inmediato que en lo otro. Lo único que me puede quitar el sueño ahora mismo es lo que tenemos en juego. Cuando acabe la temporada valoraremos todas las cosas. Tanto sea una cosa como la otra, Iniesta y el Barça no tendrán ningún problema", alegó.

Por otro lado, sobre el futuro entrenador del equipo tras la marcha de Luis Enrique Martínez, habló tanto de Juan Carlos Unzué como de Ernesto Valverde, dos de los candidatos. "Unzué es una persona que conoce bien cómo funciona todo. Seguro que está preparado, capacitado e ilusionado. Ha estado antes con nosotros y está ahora. Es cuestión de ver lo que se decide en el club", señaló.

"Hablar de cosas hipotéticas, no sé. Si suena será por algo. Me parece un grandísimo entrenador. Se ha caracterizado por una forma de hacer las cosas y un equipo reconocible. El que sea tendrá el apoyo de todo el mundo y con la misma mentalidad de conseguir los objetivos. No puedo decir mucho más allá", comentó sobre Valverde.

A nivel personal confirmó estar recuperado de su lesión muscular en el sóleo. "Hace algunas semanas que puedo tener buenas sensaciones. Sé que cuando hay lesiones musculares no son fáciles de gestionar y pueden durar más de la cuenta. Uno tarda más encontrar las sensaciones mejores. Está siendo un año no difícil pero sí diferente a lo habitual. Uno trata de amoldarse a lo que hay", apuntó.

Preguntado por LaLiga Santander, aseguró que pese a la derrota en Riazor (2-1) tienen buenas expectativas. "Habíamos tenido una línea positiva de resultados excepto lo que pasó en Riazor. Tenemos la máxima ilusión por conseguir títulos pero después de ese tropiezo hay que volver a estar ahí", aseguró.

Además, quieren seguir dando coba al 'momentazo' de la Liga de Campeones con la remontada ante el PSG. "He tenido la oportunidad de vivir momentos históricos en primera persona siendo autor de dos goles únicos. Tener la oportunidad de vivir no una sino dos remontadas en dos partidos es brutal. Es prácticamente inalcanzable y es una de las sensaciones más maravillosas que he vivido. Vivir ese momento y ver a los culés locos de alegría. Fue un momento único e irrepetible", recordó.

A pocas horas del sorteo de los cuartos de final de la 'Champions', no se mojó respecto al posible rival. "A día de hoy serían dos eliminatorias que desgastarían muchos. A ellos y a nosotros. En el tema futbolístico y en lo que rodea. Son situaciones que generan estrés. Vamos a ver qué pasa. No hay miedo a ningún rival y sí respeto a todos", aseguró.