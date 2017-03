Piqué: "Lo del otro día fue totalmente histórico como dice Ramos"

El defensa del FC Barcelona Gerard Piqué calificó como "totalmente histórico" la remontada la pasada semana ante el PSG para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones, al tiempo que reconoció que sería importante que aquello "sirva" para ganar el torneo, al tiempo que no se mojó con el futuro técnico culé, aunque sí afirmó que Juan Carlos Unzué estaría "capacitado".

"No me ha molestado. Yo lo disfruté como un niño, fue una noche redonda, fue un sueño. La sensación te diría yo que he ganado alguna 'Champions' es que es casi como ganar un 'Champions' y quizá más. Ahora lo mejor sería ganarla, pero lo del otro día fue algo totalmente histórico como dice Ramos", indicó el central culé.

El jugador azulgrana dijo no sentirse molesto con el revuelo en torno al arbitraje del 6-1 ante los franceses, ni con las declaraciones del capitán del Real Madrid en las que definió el encuentro como "histórico en todos los aspectos".

"Lo más importante ahora es intentar ganarla porque si no esta remontada quedará como una de las mayores gestas deportivas de todos los tiempos pero un poco sin sentido si no la terminamos ganando. El Barça ha merecido las portadas de todos los principales periódicos de Europa", añadió ante los medios tras participar en una 'masterclass' sobre nutrición deportiva.

Siguiendo con la 'Champions', el catalán no quiso hablar de preferencias de cara al sorteo de este viernes. "Que al Barça le toque una buena eliminatoria. El nivel en cuartos es ya muy importante, toque quien toque. Esperamos que después de la remontada del otro día que no sea sólo una noche de ensueño, que sea algo más y que sirva para llegar más lejos e intentar ganar la 'Champions'", afirmó.

"Al Atleti lo hemos eliminado este año en Copa y con el Madrid en la última eliminatoria le ganamos. Si miramos estadísticas en unos casos ganamos y en otros perdemos, pero no tenemos ningún miedo a enfrentarnos a un equipo u otro. El rival que nos toque va a ser difícil y lo vamos a afrontar con todas las ganas", añadió.

Por otro lado, Piqué se refirió a la renovación de Andrés Iniesta y a la búsqueda de nuevo técnico tras el anuncio de salida de Luis Enrique Martínez. "Andrés sabe medir sus tiempos, no sé en qué momento están de la negociación pero es momento de estar centrados en sacar adelante las tres competiciones en las que estamos vivos", indicó.

"No me voy a mojar porque no sé los planes de la directiva entorno a qué entrenador va a ser el del próximo año. Juan Carlos Unzué es una persona muy capacitada que lleva muchos años en el club, no sólo ahora sino también con Pep y como jugador, que puede ser un buen candidato pero no soy yo quien tiene que decidir", añadió.

Por último, Piqué recordó que en el Barça es normal hablar de triplete. "Es una cosa que ha sucedido dos veces en España y las dos veces hemos sido nosotros. Tabú para nada porque ya lo hemos conseguido dos veces y lucharemos por una tercera. Hace dos semanas parecía que no íbamos a ganar nada", finalizó.