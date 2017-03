(Previa) Movistar Inter, a evitar la resaca copera en su visita a Santiago

El líder de Primera División, Movistar Inter, visita este viernes al Santiago Futsal (20.45 horas) en la vigésimo cuarta jornada del campeonato y tras haber conquistado su décima Copa de España en Ciudad Real el pasado domingo, mientras que su inmediato perseguidor, el FC Barcelona Lassa, recibe en el Palau al Levante UD FS.

En Fontes de Sar, Movistar Inter estrenará su condición de campeón renovado en Copa con la intención de mantener el liderato ante el empuje del Barça. Los de Jesús Velasco tienen tres puntos de ventaja sobre el conjunto culé, que defraudó en el Quijote Arena no superando los cuartos de final.

En el partido de ida, los interistas doblegaron (5-2) sin problemas a un Santiago que no atraviesa su mejor momento -tres partidos sin ganar- pero que siempre muestra su fiabilidad como local -siete de los últimos nueve puntos. Un duelo que medirá, una vez más, la solidez del líder en casa del noveno clasificado.

Por su parte, el Barça tratará de reponerse del revolcón en Ciudad Real, eliminado en los penaltis ante Magna Gurpea, en su partido ante el Levante. Los de Andreu Plaza ya golearon a los granotas (1-5) en la primera vuelta y saben que están obligados a levantarse para afrontar con garantías el tramo final del curso. "Nos hemos hecho grandes antes las adversidades", recordó Marc Tolrà.

Además, el subcampeón de Copa, ElPozo Murcia, retoma la actividad como visitante ante uno de los partidos más atractivos de la jornada: se medirá al Jaén Paraíso Interior: tercero contra cuatro. Los andaluces buscarán no fallar en La Salobreja para recortar distancias a los de Duda. ElPozo, por su parte, no puede dejar escapar puntos si no quiere ver ampliada su diferencia con el Barça.

En otros partidos de la jornada destaca el enfrentamiento entre Peñíscola RehabMedic y Ríos Renovables Zaragoza, o el que mide a Palma Futsal y Magna Gurpea. Los baleares quieren remontar el vuelo -después de un gran comienzo de temporada- desde este viernes en Anaitasuna con el que iniciarán la última fase del campeonato en Primera.

--PROGRAMA DE LA JORNADA.

-Viernes 17.

Santiago Futsal - Movistar Inter 20.45.

Magna Gurpea - Palma Futsal 21.15/Eurosport.

Plás.Romero Cartagena - A.V. Ribera Navarra 21.15.

-Sábado 18.

FC Barcelona Lassa - Levante UD FS 13.15/Teledeporte.

Jaén Paraíso Int. - ElPozo Murcia 18.00.

Peñíscola RehabMedic - R.R.Zaragoza 18.00.

Bodegas J.Gil Jumilla - Pescados Rubén Burela 18.30.

Gran Canaria FS - Catgas Energía 20.00.

--CLASIFICACION.

EQUIPOS PT PJ PG PE PP GF GC.

1. Movistar Inter FS 60 23 20 0 3 113 39.

2. FC Barcelona Lassa 57 23 18 3 2 107 47.

3. ElPozo Murcia 50 23 15 5 3 106 51.

4. Jaén Paraíso Interior 43 23 13 4 6 84 55.

5. Peñíscola RehabMedic 43 23 13 4 6 87 63.

6. Palma Futsal 42 23 13 3 7 84 57.

7. Magna Gurpea 38 23 11 5 7 76 59.

8. Catgas Energía 31 23 9 4 10 83 80.

9. Santiago Futsal 26 23 7 5 11 72 93.

10. Aspil Vidal Ribera Navarra 24 23 7 3 13 50 64.

11. Ríos Renovables Zaragoza 24 23 6 6 11 73 93.

12. Plast. Romero Cartagena 23 23 6 5 12 64 88.

13. Gran Canaria FS 20 23 5 5 13 66 104.

14. Pescados Rubén Burela 18 23 6 0 17 65 105.

15. Levante UD FS 16 23 3 7 13 48 83.

16. Bodegas Juan Gil Jumilla 6 23 1 3 19 50 147.