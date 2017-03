Setién: "El equipo está dando un nivel espectacular"

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha señalado este jueves que su equipo está rindiendo a un nivel "espectacular" de juego, que le está llevando a ser uno de los más ofensivos de LaLiga Santander, aunque este fin de semana se enfrentan a un Villarreal en racha y que lucha por estar en la próxima Liga de Campeones.

"El equipo está dando un nivel espectacular de juego, no se nos puede exigir como a un equipo que lleva veinte años en Primera División", manifestó en rueda de prensa.

En ese sentido, aseguró que es "una delicia" ver jugar a jugadores como Jonathan Viera y Roque Mesa "al margen de lo que aportan" al equipo. "No me fijo en los nombres y siempre elijo a los que mejor están, porque son los que más no dan en el partido", comentó sobre qué once elegir para recibir este viernes al Villarreal.

"El Villarreal lleva cuatro meses sin perder fuera de casa, es un bloque muy compacto e intenso como conjunto. Tenemos que tener mucho cuidado con las pérdidas de balón, será un partido equilibrado y el que acierte de cara a portería ganará. Somos uno de los equipos que más encaja, pero también de los más que marca", destacó.

Preguntado por el debate en la portería entre Raúl Lizoain y Javi Varas, señaló que están a un nivel parejo. "Tanto Javi como Raúl son dos grandes porteros que se merecen protagonismo y es lo que les estoy dando. Ahora le ha tocado el turno a Raúl, entrena muy duro y está con mucha confianza", apuntó.

Por último, reiteró que no quiere hablar todavía sobre su renovación para continuar al frente del proyecto. "No voy a hablar absolutamente nada de la renovación. No voy a hacer ninguna declaración porque no lo veo necesario", manifestó.