Simeone: "Es un paso muy importante, pero es solo un paso"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones tras el empate (0-0) ante el Bayer Leverkusen haciendo bueno el 2-4 de la ida "es un paso importante, pero es solo un paso" y queda mucho por hacer, empezando por el partido de LaLiga Santander frente al Sevilla el domingo (16.15 horas), ya que no piensan en posibles rivales para la siguiente fase.

"Lo primero es alegría y nombrar el gran esfuerzo del club y de los futbolistas que se han dejado el cuerpo y el alma para insistir y competir, y todos han dado lo mejor de su trabajo para poder estar una vez más entre estos ocho mejores de Europa", señaló en rueda de prensa tras el partido. "Es un paso muy importante, pero es solo un paso. La 'Champions' es siempre especial y este paso para el club es muy importante", agregó.

El técnico argentino quiso destacar la actuación del guardameta esloveno Jan Oblak, quien estuvo "fantástico", y comparó su buen hacer sobre el terreno de juego con el de Leno, portero rival, que disfrutó también de un importante protagonismo durante todo el choque. "Lo de Oblak fue fantástico, casi similar a las dos paradas de su portero en la primera mitad; primero sobre Correa y luego otra de Koke. Su portero es un gran portero también", indicó.

Sobre el partido en el Vicente Calderón, el preparador bonaerense aseguró que se disputó "de la manera que pedía", con "concentración" y con los jugadores sabiendo lo que debían hacer para conservar la ventaja del partido de ida en Alemania.

"Creo que el partido fue jugado de la manera que pedía, con gran concentración, y con el equipo insertado en lo que tenía que hacer. Estoy muy contento, hicimos partido importante, no es fácil aunque parezca simple, estar una vez más en cuartos de final, y la alegría, si no la muestro por fuera, irá por dentro", manifestó.

A pesar de eso, el 'Cholo' reconoció que lo que "más contento" le pone y es "más importante que pasar a cuartos" es ver que jugadores como Saúl o Thomas Partey, a los que cogió en Segunda B, disputan hoy día partidos en 'Champions' de la mejor manera posible.

"Más allá de clasificar para cuartos, que es importante para el club, lo que más contento me pone es que cuando llegamos al club, veíamos a Thomas y Saúl en Segunda B y verles hoy jugar en 'Champions', es más importante que pasar a cuartos", declaró.

Y es que el entrenador rojiblanco se mostró, sobre todo, satisfecho por el juego de los "jóvenes" del equipo, quienes "resolvieron" el choque de forma positiva y realizaron un "buen partido", lo necesario para solventar el trámite del pase a la siguiente ronda.

"En principio, valorar la cantidad de jugadores jóvenes que jugaron hoy. La verdad es que tuvimos a muchos hoy que resolvieron el partido con gran jerarquía, siendo hombres en el campo, y eso nos dio la posibilidad de hacer un buen partido y pasar. Thomas cuando hace cuatro años llegábamos al club y veíamos que jugadores tenían opciones de acompañarnos, verlos hoy, para nosotros es muy grande", señaló.

En cuanto al planteamiento del encuentro, Simeone apuntó que el equipo sabía desde el principio que los rivales tendrían "necesidades en algún momento" dado que debían remontar el resultado desfavorable de la ida, y por ello indicó a sus jugadores mantener la pelota lo máximo posible y situar a Griezmann en punta, sin circular el balón junto al resto, en caso de disfrutar de "soluciones" cuando fuese necesario.

"Sabíamos que ellos iban a tener necesidades en algún momento. Hacen muy buen juego de pelota, sus delanteros se quedan delante de nuestros centrales. En el segundo tiempo ya veía que se nos estaba complicando. Quisimos compensar con Koke, con Saúl y con Thomas y dejar a Griezmann arriba ya que nos podía dar soluciones a la tenencia de la pelota. Gaitán nos dio un poco de aire y todos nos quedamos con la idea de tener la pelota y que el tiempo pasase, que es lo que nos interesaba", espetó.

Por último, Simeone no quiso mostrar predilección hacia ninguno de los otros equipos clasificados para cuartos y afirmó que "lo que tenga que ser, será", ya que tanto él como el equipo únicamente piensan en el Sevilla, próximo rival en LaLiga Santander el domingo (16.15 horas). "Nosotros estamos pensando en el Sevilla absolutamente y no podemos participar en nada del sorteo porque no tenemos influencia. Lo que tenga que ser, será", subrayó.