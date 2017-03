Mestre: "Hace años que nos tocan huesos duros y vamos tirando"

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Jordi Mestre, ha asegurado este viernes tras ver que el sorteo de los cuartos de final de la Liga de Campeones ha deparado un cruce contra la Juventus de Turín que "hace años" que deben vérselas con "huesos duros" y ha recordado que van "tirando" hacia adelante y, en concreto ante la 'Juve', ganaron la final de 2015 en Berlín (1-3).

"El sorteo es el sorteo, en cuartos no hay fáciles. Habrá que disputar una eliminatoria que no será fácil. Hace años que nos tocan huesos duros y vamos tirando hacia adelante. Estamos en buena dinámica, con la moral por las nubes, aunque no significa que vayamos a pasar", señaló en declaraciones a beIN SPORTS recogidas por Europa Press.

Mestre relativizó el jugar la vuelta en el Camp Nou, aunque tras la histórica remontada ante el PSG (4-0 en la ida y 6-1 en la vuelta) aseguró que tienen confianza. "La ventaja de jugar la vuelta en casa dependerá de la ida. Habrá que marcar fuera porque contra el PSG no marcamos ninguno. Pero evidentemente por fe no sería, pero espero no llegar a ese extremo", se sinceró.

Por otro lado, no quiso valorar el cruce del Real Madrid ante el Bayern de Múnich. "El Bayern es una potencia histórica pero la Juventus no es fácil, hace dos temporadas jugó la final contra nosotros", recordó sobre ese triunfo por 1-3 en el Olympiastadion de la capital alemana.

De ahí que tengan respeto a una Juventus que además cuenta con Dani Alves, que regresará al Camp Nou. "Nosotros respeto máximo, sabemos del potencial de la Juve y tiene un jugador que había estado con nosotros muchos años y al que queremos muchos", manifestó.