(Perfil) La Juventus de Dani Alves, intocable en Italia, buscará la revancha de Berlín

La Juventus de Turín, clara dominadora de la Serie A en los últimos años con cinco 'Scudettos' seguidos, afronta el cruce de cuartos de final en la Liga de Campeones contra el FC Barcelona como una nueva oportunidad de expandir su dominio a Europa y, además, de cobrarse la revancha de la final de 2015 perdida ante los catalanes en Berlín (1-3).

La 'Vecchia Signora' es sinónimo de buen fútbol, de poderío, de historia del fútbol transalpino y europeo. Pero hace tiempo que no puede saborear el éxito más allá de sus fronteras, y toparse con el Barça le deja en una situación en la que no es, por lo menos, favorita. En Barcelona toman el duelo con cierto optimismo, a tener de los precedentes, aunque en Turín no se amilanan jamás.

De la mano de Massimiliano Allegri, esta Juventus va como un tiro en el Calcio y no se resiente en lo que va de Liga de Campeones, con lo que será una dura piedra de toque para un Barça crecido tras la histórica remontada ante el Paris Saint-Germain. La 'Juve', por su parte, se deshizo sin problemas del Porto en los octavos de final con triunfos a domicilio (0-2) y en el nuevo Juventus Stadium (1-0).

Su defensa es una de sus armas, de las más históricas pues va en el ADN italiano, pero esta Juventus se gusta yendo arriba, rememorando los tiempos de fútbol de excelsa escuela con el que es ahora su vicepresidente Pavel Nedved o el técnico del Real Madrid Zinédine Zidane. Ahora los nombres son Miralem Pjanic, Claudio Marchisio, Juan Cuadrado o sobre todo Gonzalo Higuaín.

El gran 'capo' sigue siendo Gianluigi Buffon, un estandarte férreo que lidera al equipo resguardando sus espaldas y con órdenes que en ocasiones ni Allegri puede contrarrestar desde la banda. Y está acompañado por unos lugartenientes de miedo como son Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli o Leonardo Bonucci, que tienen ya en Daniele Rugani a un relevo de futuro inmediato.

Pero en la defensa destaca, pese a su vocación ofensiva, Dani Alves. El lateral brasileño estuvo ocho años en el FC Barcelona, casi toda una vida, y regresará a la que fue su casa para intentar eliminar a sus excompañeros pese al cariño que pueda guardarles a ellos, al club, a la afición y a la ciudad. Es el gran morbo de la cita, y el propio Alves ya se prepara para su vuelta a casa.

Alves sigue ejerciendo de carrilero, y goza de cierto protagonismo en ataque con sus incursiones. De hecho, en esta Juventus toda la segunda línea entra con fuerza al ataque, incluido Sami Khedira. Las bandas, con Cuadrado, Pjanic, Alex Sandro y el propio Alves están bien protegidas, y el juego también en las botas de Pjanic o Marchisio.

Arriba su mayor peligro es Gonzalo Higuaín, con 3 goles en lo que va de 'Champions' y clara referencia por su letalidad y movilidad. Pero sigue siendo importante a sus 30 años otro viejo conocido del Barça, el croata Mario Mandzukic, así como su compatriota y joven perla Marko Pjaca y el otro líder junto a Higuaín, el también argentino Paulo Dybala, con gol asegurado y calidad de sobras.