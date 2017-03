(Previa) La Real no quiere tropezar en su tercer derbi para seguir cerca de la Champions

La Real Sociedad intentará poner fin a su mala racha en los derbis vascos y sacar tres puntos importantes de su visita este sábado al Deportivo Alavés, mientras que en Ipurua habrá duelo directo por los puestos europeos entre el Eibar y el Espanyol, y en el Benito Villamarín el Betis intentará aprovecharse de Osasuna para alejarse del descenso, en partidos correspondientes a la jornada 28 de LaLiga Santander.

En el estadio de Mendizorrotza (18.30 horas), el Deportivo Alavés recibirá la visita de la Real Sociedad, que afrontará su segundo derbi vasco consecutivo, el tercero en los últimos cuatro partidos, un partido que esta temporada no se le ha dado demasiado.

Los de Eusebio Sacristán no han sido capaces de ganar ni al Eibar ni al Athletic Club, y ahora intentarán imponerse de nuevo a los 'babazorros', a los que derrotaron ampliamente en Anoeta (3-0), iniciando entonces una positiva racha de cuatro triunfos seguidos. El técnico pucelano tendrá que rearmar su centro del campo tras la lesión de última hora de Zurutuza, que se sumará a la ausencia por sanción del convocado con España Asier Illarramendi. Bergara ve cerca su vuelta tras cuatro meses de lesión para formar junto con Granero.

Como en aquella ocasión, el equipo realista venía de caer ante los 'Leones', que se llevaron los tres puntos de San Sebastián, obligando de nuevo a los 'txuri-urdines' a recuperar fuera lo perdido en casa para no descolgarse de la apretada pelea por la cuarta plaza, ahora a cuatro puntos, pero con un Atlético-Sevilla 24 horas después y con una visita al Calderón en dos jornadas.

Por su parte, el Deportivo Alavés sigue firmando una sólida campaña en su retorno a la Primera División y que amenaza con entorpecer al conjunto guipuzcoano en sus objetivos apelando a su fortaleza en Mendizorrotza donde sólo han ganado Real Madrid, FC Barcelona y Espanyol, pero donde también les está costando ganar.

Los de Mauricio Pellegrino lograron su sexta victoria a domicilio en La Rosaleda para sumar ya 37 puntos y saben que sacar tres más podría avivar la posibilidad de jugar en Europa el año que viene y firmar un año histórico donde ya tienen el premio de la final de Copa del Rey. El técnico argentino deberá recomponer su defensa por las bajas por sanción de Feddal y Alexis.

Por otro lado, atentos a este partido estarán tanto el Eibar como el Espanyol, que se miden en Ipurua en el partido que abre la jornada sabatina a las 13.00 horas y en el que la derrota podría descolgar a uno de ellos en la pugna por los puestos europeos.

El equipo de José Luis Mendilibar está con 40 puntos y para afianzar sus opciones debe poner fin a una pequeña mala racha de resultados que le ha frenado en su escalada al conseguir dos de los últimos nueve puntos. En el recuerdo estará el partido de ida, donde desperdició un 0-3 en la última media hora, aunque en Ipurua se ha mostrado bastante solvente, salvo ante los 'grandes'.

Enfrente, un Espanyol, situado un punto por detrás y que no ceja en su empeño de apurar al máximo sus opciones de estar en competición europea el año que viene, para lo que necesita principalmente regularidad en sus resultados.

Finalmente, en el Benito Villamarín se cerrará el sábado futbolístico en LaLiga Santander con el duelo entre el Betis y Osasuna, un equipo casi condenado al descenso salvo que empiece ya a sumar de tres en tres, cosa que sólo ha logrado una vez en esta campaña.

Después de sumar una vuelta entera sin ganar un partido al salvar el pasado lunes un punto ante el Eibar, el único equipo al que ha ganado este año, el equipo 'rojillo' tiene ya a 14 puntos la salvación, una distancia que parece casi imposible de recuperar.

Mucho mejor está situado el conjunto verdiblanco, aunque con los 28 puntos que tiene, nueve más que el Granada, que cierra los puestos de descenso, no se puede confiar demasiado y no puede dejar escapar la oportunidad que supone la visita del colista.

Los de Víctor Sánchez del Amo perdieron una gran oportunidad en su aplazado en Riazor y pese a que compitieron bien, no pudieron sacar nada positivo de su visita al Santiago Bernabéu. Ahora, no puede fallar de nuevo ante su afición, que no ha visto ganar a los suyos en los últimos cinco encuentros. Piccini, expulsado ante el Real Madrid, no será de la partida.

--HORARIOS DE LA JORNADA.

-Viernes 17.

UD Las Palmas - Villarreal. Vicandi Garrido (C. Vasco) 20:45 horas.

-Sábado 18.

Eibar - Espanyol. Fernández Borbalán (C. Andaluz) 13:00.

Athletic Club-Real Madrid Jaime Latre (C. Aragonés) 16:15.

Alavés - Real Sociedad. Del Cerro Grande (C. Madrileño) 18:30.

Betis - Osasuna. Alvarez Izquierdo (C. Catalán) 20.45.

-Domingo 19.

Leganés - Málaga. Mateu Lahoz (C. Valenciano) 12:00.

Atlético de Madrid - Sevilla. Gil Manzano (C. Extremeño) 16:15.

Sporting de Gijón - Granada. Estrada Fernández (C.Catalán)18:30.

Deportivo - Celta de Vigo. Martínez Munuera (C.Valenciano)18:30.

Barcelona - Valencia Hernández Hernández (C. Las Palmas) 20:45.

--CLASIFICACION.

Equipos PJ G E P GF GC Pts.

1. Real Madrid 26 19 5 2 69 27 62.

2. Barcelona 27 18 6 3 77 23 60.

3. Sevilla 27 17 6 4 51 31 57.

4. Atlético 27 15 7 5 49 22 52.

5. Villarreal 27 13 9 5 39 19 48.

6. Real Sociedad 27 15 3 9 42 38 48.

7. Athletic Club 27 13 5 9 34 30 44.

8. Eibar 27 11 7 9 43 38 40.

9. Espanyol 27 10 9 8 39 38 39.

10. Alavés 27 9 10 8 28 33 37.

11. Celta 26 10 5 11 39 45 35.

12. Las Palmas 27 8 8 11 43 45 32.

13. Valencia 27 8 6 13 36 47 30.

14. Real Betis 27 7 7 13 29 44 28.

15. Deportivo 27 6 9 12 31 42 27.

16. Málaga 27 6 8 13 33 45 26.

17. Leganés 27 6 7 14 22 41 25.

18. Granada 27 4 7 16 24 55 19.

19. Sporting 27 4 6 17 28 56 18.

20. Osasuna 27 1 8 18 28 65 11.