Vasiljevic: "No vamos a calcular, lo que necesitamos son los tres puntos"

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Petar Vasiljevic, ha indicado que el conjunto rojillo "necesita ganar" este sábado en el Benito Villamarín ante el Real Betis, un equipo que llega "en mejor situación" pero que tendrá "un punto más de presión" por jugar en casa, y olvidarse así de "calcular" los puntos necesarios para apurar sus opciones de salvación.

"Evidentemente, el equipo va a sumar puntos. Tenemos una nueva oportunidad. El otro día acabamos el partido bien y creando ocasiones, pero a nosotros lo que nos viene bien son los tres puntos", señaló el técnico osasunista en rueda de prensa sobre el último empate (1-1) en Ipurua. "Lo que necesita nuestro equipo es ganar. Empatar en Sevilla no nos basta. No vamos a calcular, porque un punto no nos vale para nada. Esa es la realidad", explicó.

Acerca de su rival de este fin de semana, el Real Betis, el míster rojillo comentó que "es un equipo que presiona mucho y le gusta jugar el balón". Sin embargo, añadió que los de Víctor Sánchez del Amo, clasificados en la decimocuarta posición con 28 puntos y que cayeron en la última jornada en el Santiago Bernabéu (2-1), "tendrán un punto más de presión jugando en casa".

"Están en mejor situación que nosotros, es evidente. El nivel de la Primera ha subido, ha entrado más dinero y eso ha abierto una brecha que hace que a los equipos de abajo nos cueste mucho. Hay una diferencia abismal de presupuesto entre ellos y nosotros. Pero ellos también tienen necesidad", subrayó Vasiljevic, conocedor de que los verdiblancos aún no tienen atada la permanencia.

Por último, el técnico serbio habló sobre la reciente convocatoria de Kenan Kodro con la selección absoluta de Bosnia y Herzegovina. "Empezó la temporada como cuarto delantero y ha trabajado día a día. Es un chico que trabaja mucho juegue o no juegue", apuntó sobre el ariete bosnio, con tres goles en las últimas dos jornadas. "Su comportamiento es exquisito. Es un plus en lo personal para él y también para el club", concluyó.