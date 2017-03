Víctor Sánchez: "No cabe la relajación contra Osasuna"

El entrenador del Real Betis Balompié, Víctor Sánchez del Amo, dijo que "no cabe la relajación" en el partido que les va a enfrentar al CA Osasuna este sábado en el Benito Villamarín (20.45 horas), ya que "a pesar de la clasificación", donde los navarros son colistas con una sola victoria en toda la temporada, van a ir a Sevilla "con la intención de hacer un partido para ganar" y ponerles "las cosas difíciles".

"No cabe la relajación contra Osasuna ni contra ningún otro rival. Vienen de empatar con el Eibar, un equipo que está haciendo una temporada sensacional. Es ya una señal en ese partido, que incluso tuvo sus opciones también para ganarlo. A pesar de la clasificación y de que solo han ganado un partido en Liga, van a venir con la intención de hacer un partido para ganar, no tenemos ninguna duda, y que va a ponernos las cosas difíciles", dijo el técnico en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol en el día previo al choque.

"Lo que esperamos en todos los partidos es dar un golpe para ganar. Con esa misma mentalidad. Igual que lo intentamos la semana pasada en el Bernabéu y nos quedamos cerca. El equipo compitió y tuvo sus opciones. Pues eso afrontamos igual contra Osasuna", añadió.

Víctor Sánchez no cree que haya que debatir sobre la posible dureza del partido antes de jugarlo. "Creo que para eso, es una situación de reglamento y hay un colegiado que tiene que aplicarlo. En los partidos que hemos visto de Osasuna no hemos visto que sea un equipo que tenga un comportamiento violento. Eso pueden ser circunstancias del encuentro que se den por lo que sea. Pero para eso hay un árbitro. No creo que sea algo que haya que debatir antes de un partido", apuntó Respecto a la afición, dijo que espera que les "ayude a sacar el partido adelante". "Lo que esperamos es que, desde el primer minuto, conectemos bien con nuestra afición. Que esa comunión entre equipo y afición, que ya la hemos vivido en muchos partidos en nuestro Estadio esta temporada, sea fructífera y nos ayude a sacar el partido adelante", afirmó.

"DANI CEBALLOS TIENE TALENTO PARA JUGAR CON LA ABSOLUTA" El técnico madrileño habló también de la convocatoria de Dani Ceballos con la selección española sub-21, y afirmó que "está haciendo méritos para incluso ser convocado por la absoluta". "Cuando un jugador es convocado por su selección quiere decir que está dando un rendimiento notable. Venia de un periodo en que se ha quedado fuera. Ha recuperado esa condición y creo que está haciendo méritos para incluso ser convocado por la absoluta", manifestó.

"Seguro que es un jugador con el que cuentan para un futuro en la Selección española absoluta. Yo, que he tenido la suerte de entrenar con Dani desde nuestra llegada y de ver su progresión, estoy seguro de que tiene talento para jugar con la absoluta cuando lo decida el entrenador", dijo.

Finalmente, sobre su continuidad de cara a la próxima temporada, confirmada por Miguel Torrecilla este jueves, no quiso hacer "ninguna valoración". "Ninguna valoración. El partido de Osasuna es lo único que tenemos en la cabeza y lo único que importa. Esa comunicación diaria que mantenemos de trabajo, tanto con presidencia, como con la dirección deportiva, todos los técnicos que están alrededor del primer equipo, en ese trabajo semanal que hacemos, tenemos comunicación fluida y constante, en la que se tocan todos los temas. Estoy convencido de que el trabajo que se está haciendo nos va a dar resultados positivos, sin ninguna duda", concluyó.