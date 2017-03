Zidane: "Ahora sabemos que no hay bolas calientes"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha bromeado con la dificultad de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich y ha afirmado que demuestra que no hay 'bolas calientes', y ha afirmado que ante los alemanes lo importante no será "el dibujo", sino "la actitud y la abnegación".

"Me río y ya está. Sabemos ahora que no -hay 'bolas calientes'-", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado ante el Athletic Club en San Mamés (16.15 horas) y justo después de conocer la fortuna de su equipo en el sorteo celebrado en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

Además, no se lamentó de la suerte del bombo y recordó que a estas alturas de la competición "ya no hay partido fácil", y reconoció que como jugador le motivaban este tipo de eliminatorias. "Vivo por estos momentos y como jugador prefería este tipo de partidos. Me emocionan este tipo de partidos, hay mucho respeto entre clubes y entrenadores. Estamos contentos de enfrentarnos a un gran club como el Bayern", manifestó.

El preparador galo resaltó también que el conjunto alemán es un rival "muy bueno y muy duro". "Nos conocemos bien los dos, pero puede pasar de todo. Lo más importante no es el dibujo, es la actitud, la abnegación", subrayó. "No creo que ellos tampoco tengan miedo. Tienen un buen equipo, muy fuerte. Va a ser un partido muy bonito para los dos equipos y para los aficionados al fútbol", prosiguió el de Marsella.

Sobre la relación con el técnico de los bávaros, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que son "maestro y alumno" desde que conquistaron juntos la décima Liga de Campeones del conjunto blanco en 2014. "Aprendí mucho con él, es una muy buena persona. La eliminatoria está 50-50%, siempre es así, y más con este partido. Jugar la ida allí se dice que es mejor, pero no tengo preferencia. Vamos a jugar fuera, tenemos que ir a hacer gol, y luego tendremos el partido de vuelta".

En este sentido, indicó que volver a cruzarse con 'Carletto' será "especial". "He aprendido mucho a su lado, hizo grandes cosas en este club y es una gran persona. He tenido la suerte de conocerle y estoy contento de que nos volvamos a encontrar", aseguró.