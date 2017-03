Zidane: "Vamos a tener presión hasta el final"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que van a tener "presión hasta el final" en LaLiga Santander pase lo que pase esta jornada, en la que el FC Barcelona recibe al Valencia y su equipo se mide con el Athletic Club este sábado en San Mamés (16.15 horas), y ha destacado la fortaleza de los bilbaínos en su casa, "un campo caliente".

"La presión la vamos a tener hasta el final. Si podemos repetir lo del año pasado, perfecto. Dependemos de nosotros, pero sabemos que es largo, que va a ser difícil. Vamos a tomarlo partido a partido, que es lo mejor que podemos hacer", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Aún así, reconoció que pueden "mejorar", pero que lo que están haciendo no lo están haciendo "nada mal". "Los resultados que hicimos fueron buenos. Lo que hicimos y lo que queda va a ser muy importante, se va decidir todo ahora. El mes de abril va a ser tremendo para nosotros. Tenemos una plantilla para hacer cosas buenas. Ahora viene lo más bonito, donde se va a decidir la temporada. Estamos concentrados en nuestro objetivo, que es ganar todo", manifestó.

Por ello, no renuncia a ninguna de las competiciones en las que siguen vivos. "Aprendí aquí que siempre es bueno ganar todo. Tengo la misma ilusión por ganar la 'Champions' y LaLiga. Tenemos estos dos retos nada más, tenemos cinco partidos para llegar a la final y 12 partidos de Liga", subrayó.

Además, resaltó la dificultad que enfrentarse al conjunto de Ernesto Valverde en San Mamés, que ha logrado que sea un fortín. "El único partido que perdieron -en casa- fue contra Barcelona. Sabemos que va a ser más difícil todavía, es un campo caliente. Vamos a intentar hacer un gran partido y sumar", señaló.

"Son puntos importantísimos. Ellos se van a defender igual de bien, lo están haciendo muy bien. Sabemos que vamos a sufrir. Tenemos confianza, personalidad, y tenemos que poner estos ingredientes para ganar", prosiguió el de Marsella.

"MBAPPE CASI FIRMA POR EL REAL MADRID" Además, reconoció que su compatriota Kylian Mbappé, que brilla en las últimas semanas, "casi firma por el Real Madrid, pero se fue al Mónaco". "Es un buen jugador, lo que está haciendo a su edad es fantástico", reconoció.

Por otra parte, explicó que la de Raphaël Varane "es una evolución natural", y afirmó que no estaba listo para ser convocado para el amistoso Francia-España que tendrá lugar el 28 de marzo en París. "No creo que estuviera listo para viajar y jugar con Francia porque acaba de recuperar su forma pero no está al cien por cien. Era mejor que se quedara aquí con nosotros", explicó, antes de hablar de los enfrentamientos entre españoles y galos.

"Es algo magnífico, me acuerdo de aquel famoso partido de 1998; España no había perdido desde hace cuatro años y poder marcar en el Stade de France fue especial. Francia está recuperando su nivel, va a ser un gran partido", concluyó.