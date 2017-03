Quique Setién no renovará con la UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, ha anunciado este sábado que no renovará con el conjunto canario la próxima temporada, por lo que abandonará el banquillo amarillo al final de la presente campaña.

Setién, de 58 años, llegó al cuadro isleño en octubre de 2015 tras la destitución de Paco Herrera como consecuencia de los malos resultados. El técnico cántabro logró sacar al equipo de los puestos de descenso y que terminase la temporada undécimo con 44 puntos.

Este mismo viernes, en el programa El Larguero de la Cadena Ser, anunciaba que "no" era "100%" feliz como preparador del conjunto canario. "No al 100%, las circunstancias no son las adecuadas", explicó el extécnico del Lugo, que en varias ocasiones se manifestó en este sentido.