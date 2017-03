Simeone, sobre Fernando Torres: "No tengo absolutamente nada con nadie"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que no tiene absolutamente "nada" contra "nadie" al ser preguntado por la escasez de protagonismo de Fernando Torres, antes de enfrentarse este domingo al Sevilla en el Vicente Calderón (16.15 horas).

"No tengo absolutamente nada contra nadie. Cada jugador que no pongo parece que tengo un problema contra él. El otro día Juanfran calentó 45 minutos, no entró y nos ha regalado cinco títulos. Creía que no debía entrar. Siempre busco lo mejor que le puede hacer al equipo y a los objetivos del club", aseguró en la rueda de prensa previa al partido.

Por otra parte, el preparador argentino subrayó que el Sevilla está haciendo una temporada "muy regular" en LaLiga Santander. "Debemos intentar llevar el partido donde estemos más cómodos. En cuanto al resultado, miraremos al partido siguiente porque nadie te asegura absolutamente nada en lo que queda de Liga. Sería prematuro decir cualquier cosa más allá del indicativo que dan los números", afirmó.

Además, manifestó que tanto el francés Kevin Gameiro como Torres han entrenado "bien" y que uno de ellos será titular y el suplente sustituirá al que sea de la partida. "No creo que ninguno juegue los 90 minutos", aclaró. "Los números hablan por sí solos sobre todo en Liga. Está llevando al Sevilla por luchar estando metido con Madrid y Barcelona al menos hasta ahora", dijo sobre Sampaoli.

"A partir de los 300 partidos y de estos números, debe agradecérselo al club y a los futbolistas. Los entrenadores tienen ideas, siempre he pensado que no hay grandes diferencias entre entrenadores, hay diferencias de expresar y contagiar. Si los futbolistas no transmiten las ideas del entrenador, sería más difícil. En estas estadísticas que estoy teniendo en el club sólo hay una razón: los futbolistas que he tenido siempre", declaró tras haber alcanzado la ansiada cifra.

Cuestionado sobre el once titular, aseguró que los periodistas le conocen "bastante" porque erran en uno o dos jugadores por alineación. "Cuando miro periódicos, al día siguiente digo "ya tienen la idea bien clarita, clavadita", pero algunas veces la erran", añadió.

"Está claro que Gabi es un jugador muy importante y su regreso nos da experiencia, fuerza y el corazón que siempre ha tenido el equipo cuando está en el medio. Está muy bien, mañana jugará y esperemos que mañana tenga un partido regular como nos acostumbra siempre Gabi", finalizó sobre el regreso a la convocatoria de Gabi, recuperado de la fractura que padecía en el cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha.