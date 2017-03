Voro: "Tenemos que rendir a un porcentaje altísimo para poder disputarle el partido al Barcelona"

El entrenador del Valencia CF, Salvador González, 'Voro', ha asegurado que su equipo tendrá que rendir "a un porcentaje altísimo" si quiere hacer frente al potencial del FC Barcelona en el partido de la vigésima octava jornada que enfrentará a ambos el domingo en el Camp Nou (20.45 horas).

"El Barcelona es un equipo peligroso siempre y tampoco vamos a descubrirlo ahora. Más en su casa y más aún disputando los primeros puestos. En definitiva, nos vamos a enfrentar a un gran rival que hace muchísimas cosas bien y que incluso no estando acertado tiene futbolistas desiquilibrantes", señaló en la rueda de prensa previa al encuentro.

"Sabemos dónde vamos y la dificultad, pero tenemos ilusión por hacer un buen partido en un escenario muy bonito. Sabemos que tenemos que hacer muchas cosas bien, estar muy acertados en todos los aspectos mentales, colectivos e individuales y vamos a explotar al máximo todas esas cualidades nuestras e intentar minimizar todas las que tienen ellos. Es un equipo letal en el aspecto ofensivo y sabemos la dificultad que tiene el partido de mañana", agregó.

"Nosotros no vamos con miedo porque es un partido de fútbol y cada apartido es diferente, pero la realidad es el equipo al que nos enfrentamos. Tenemos que jugar nuestras armas, explotarlas al 100% y tenemos que rendir a un porcentaje altísimo todos los conceptos para poder disputarle el partido al Barcelona", apuntó.

Hace un año, el conjunto 'che', entonces dirigido por Pako Ayestarán, fue capaz de derrotar a los de Luis Enrique, un precedente que, si bien indica que "cada partido es diferente", es cosa del pasado y "la realidad es lo de ahora" y en lo que el equipo se debe "centrar".

"Está claro que lo que se ha hecho hasta ahora no vale para el presente. La única referencia es que el año pasado se ganó allí y eso indica que podemos ganar y que cada partido es diferente, partiendo de la dificultad que entraña en general. Lo que está hecho hasta ahora para el presente no vale, tanto positivo como negativo. La realidad es lo de ahora, lo que nos preocupa y en lo que nos tenemos que centrar", indicó.

Para hacer frente a los azulgranas, lo importante según Voro es la "actitud" y la "concentración" de forma colectiva si lo que se quiere es "competir" ya que, a pesar de contar con "un alto nivel", el encuentro se puede "perder igual". "Vamos con la intención de competir al máximo porcentaje y eso no solo es actitud, tambien es acierto, trabajar como grupo, reducir espacios, y eso a nivel colectivo es fundamental. La concentración y todos los conceptos que a nivel colectivo hay que juntar para competir un partido difícil, que aun así sabes que puedes perder igual a pesar de estar a un alto nivel", manifestó.

Y es que en el choque correspondiente a la primera vuelta, disputado en Mestalla allá por el mes de octubre, el Valencia estuvo a punto de derrotar al FC Barcelona después de leer "muy bien" el partido y buscar "los espacios"; sin embargo, ese resultado (2-3) queda muy lejos en el tiempo, y el equipo busca "un buen resultado".

"El vestuario tiene ganas de conseguir un buen resultado y de competirlo. No miramos ya a ese partido, ha pasado mucho tiempo, es verdad que ese día el equipo estuvo muy bien, leyó muy bien el partido, con los espacios y faltó muy poco para ganar. Para nosotros lo más importante es lo de hoy, han pasado muchas cosas", declaró.

La escuadra valencianista es actualmente es decimotercera con 30 unidades y todavía "faltan puntos" para asegurar la permanencia un año más en la máxima categoría del fútbol español. A pesar de todo, el preparador de L'Alcúdia no tiene "ninguna duda" de que se va a conseguir el objetivo y para ello "es fundamental" seguir compitiendo, y sobre todo, entrenando, "como profesionales".

"Las matemáticas nos dicen que todavía nos faltan puntos, pero no tengo ninguna duda de que lo vamos a conseguir y lo importante es el día a día; no podemos pensar mucho mas allá. Es fundamental que el equipo siga compitiendo y ya no miramos los siguientes partidos sino los entrenamientos, donde el equipo tenga buena actitud, como profesionales, y dispute los partidos con la intención de ganar los máximos puntos posibles", aseguró.

Por último, Voro quiso zanjar el tema de una posible marcha del banquillo del equipo a final de temporada y reconoció no haber "comentado nada", al igual que aceptó, "con un acto de responsabilidad", el encargo de ser entrenador del grupo cuando este pasaba por un "momento difícil".

"Yo no he comentado nada, ni en privado ni tampoco a los jugadores en el grupo referente a esto. Lo que sí digo y vuelvo a repetir es que a mí en un momento dado, el club me dijo que tenía que ser el entrenador y desde ese momento, sin yo mover un dedo como en otras ocasiones, doy un paso al frente y con un acto de responsabilidad, me pongo al frente del equipo", señaló.

"Primero, porque así lo considero en un momento difícil del club, y mi fidelidad con el club es recíproca en ese sentido y para mí el hecho de estar como entrenador no es algo que yo he buscado. A partir de ahí, intentar hacerlo lo mejor posible, que el equipo mejore, estamos en ello, y eso es lo que nos ocupa y nos preocupa", añadió.

"Mi relación con el club es perfecta en ambos sentidos, y respecto al futuro no he dicho a nadie ni el club me ha preguntado nada. Eso son solo interpretaciones, porque esta es la realidad", subrayó.